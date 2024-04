La discusión alrededor del puerto de Chancay continúa. Como se recuerda, la Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) presentó una demanda para anular la exclusividad de los servicios esenciales otorgado en 2021 por la Autoridad Portuaria Nacional (APN) a Cosco Shipping Ports, actual operador del puerto. Esta demanda fue motivada por la misma APN.

Ante ello, el ministro del sector, Raúl Pérez Reyes, salió a declarar que -si bien la demanda seguiría su curso en el Poder Judicial- el ministerio buscaría una alternativa para dar solución a este tema. De hecho, actualmente en el Congreso de la República se discute modificaciones a la Ley del Sistema Portuario Nacional (LSPN), proyecto que ha sido respaldado por el mismo MTC.

En su momento, la empresa -Cosco Shipping Ports- señaló que lo que está sucediendo constituye “una afectación para la seguridad y estabilidad jurídica de las inversiones” pues alegaron que se les otorgó la exclusividad siguiendo todos los procesos previstos por la APN.

En medio de todo ello, a finales de marzo, Gestión supo que técnicos del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) analizaron la situación antes descrita -lo de anular la exclusividad a Cosco- en su Informe Conjunto N° 0021-2024-IC-OSITRAN y recomendaron poner en consideración de la Presidencia del Consejo Directivo del Ositrán dicho informe a fin de que se disponga la elaboración y presentación de una denuncia informativa ante el Indecopi “por una presunta barrera burocrática materializada en la Resolución de Acuerdo de Directorio (RDA) N° 008-2021-APN-DIR, emitida por la APN”. Tras el análisis, el regulador optó por llevar esto al Indecopi.

Sin embargo, en un último comunicado de Ositrán, han retirado la denuncia. “ Ositrán ha retirado la referida denuncia por existir causa pendiente en el Poder Judicial al haber tomado conocimiento de la reciente interposición de una demanda contencioso administrativa presentada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con fundamentos similares a la denuncia informativa”, refirió.

Fue un pedido de APN

En febrero último, la APN solicitó la intervención del Ositrán a efectos de iniciar los estudios pertinentes referidos a la fijación de tarifas en caso de no existir condiciones de libre competencia con miras al próximo inicio de operaciones del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay.

“En dichas evaluaciones preliminares, Ositrán identificó la presunta existencia de una barrera burocrática ilegal, dado que la Autoridad Portuaria Nacional otorgó a Cosco Shipping Ports Chancay Perú la exclusividad de la explotación de prestación de los servicios esenciales en la infraestructura portuaria”, dijo el regulador.

Es así, agregó, que Ositrán, de acuerdo a su propio marco normativo, presentó una denuncia informativa ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas d el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual ( Indecopi ) , a fin de que sea esta institución la que determine si existía ilegalidad en dicho otorgamiento. Esta es la que ahora decidió retirar.

Participación de Ositrán

Ositrán recordó que ellos no fueron parte del proceso de otorgamiento de la habilitación portuaria para el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay al no encontrarse dentro de sus funciones. Esto responde a que el puerto es una inversión privada, no una concesión.

“ A pesar de haber sido informado del otorgamiento de dicha habilitación en febrero de 2021, y de conocer que, según su ley de creación, en el futuro supervisará a dicho terminal portuario cuando inicie su explotación , este organismo regulador ha sido cuidadoso de no tener ningún tipo de participación, ni en la etapa de autorizaciones, ni en la de ejecución de inversiones, por no contar con atribuciones para ello, toda vez que en la etapa de ejecución de obra, la competencia corresponde exclusivamente a la Autoridad Portuaria Nacional”, argumentó.