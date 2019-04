Ositran: Inversiones ferroviarias sumaron US$ 123 millones al primer trimestre del año

Las inversiones reconocidas por el Ositran a marzo del 2019 en las 32 concesiones de infraestructura de transporte de uso público a nivel nacional, fueron de US$ 64´812,087, lo que representó un crecimiento del 21% con relación a similar periodo del año pasado.

Las inversiones en ferrocarriles supervisadas, que incluyen el Ferrocarril del Sur y Sur Oriente, el Ferrocarril del Centro y las Líneas 1 y 2 del Metro de Lima, lideraron las inversiones al registrar un importe de US$ 50´723,107, lo que equivale al 78.3% del monto total, y mayor en un 30% a las inversiones realizadas en marzo del 2018.

En segundo lugar se ubicaron los capitales invertidos y reconocidos en los ocho terminales portuarios supervisados por el Ositrán, con un importe de US$ 6´550,400, el 10.1% del monto total y que registró una expansión del 265% respecto a las inversiones realizadas al mismo periodo del año anterior.

Los montos en carreteras fueron de US$ 4'272, 211, menor en un 65% respecto al importe de marzo del año pasado, mientras que las inversiones en aeropuertos sumaron los US$ 3´266,368, un crecimiento del 686% respecto al mismo periodo del 2018.

Inversiones ferroviaria

Al primer trimestre del año las inversiones reconocidas en las infraestructuras concesionadas sumaron los US$ 163´460,732, de los cuales US$ 123 millones (75% del total) correspondieron a inversiones en infraestructura ferroviaria , US$ 25.7 millones (16%) en terminales portuarios, US$ 10.3 millones (6.3%) en carreteras y US$ 4.46 millones (2.73%) en aeropuertos.

Las inversiones valorizadas de los contratos de concesión acumuladas a marzo del 2019, esto es desde el inicio de las concesiones en las infraestructuras de carreteras, vías férreas, aeropuertos, terminales portuarios y vías navegables, sumaron los US$ 8,147' 789, 636; un crecimiento del 8.92% con relación al mismo periodo del año pasado.