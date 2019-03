Oro cae cerca de mínimo de 5 semanas debido a alzas del dólar y acciones globales

Los precios del oro caían este martes y operaban cerca de un mínimo de cinco semanas, con un dólar más firme y con las acciones globales cerca de máximos de cinco meses que reducían el interés de los inversores por el lingote.

A las 10:54 GMT, el oro al contado perdía un 0.1 % a US$ 1,284.63 la onza luego de que el lunes cayó a US$ 1,282.50, mínimo desde el 25 de enero. Los futuros del oro en Estados Unidos declinaban un 0.2 % a US$ 1,285.50 por onza.

El índice dólar se mantenía cerca de un máximo de dos semanas contra sus pares debido a señales alentadoras sobre la economía estadounidense y rendimientos más altos en los bonos del Tesoro de EE.UU.

Los precios del lingote han caído cerca de un 5 % desde el mínimo de 10 meses de US$ 1,346.73 del 20 de febrero.

El principal conductor del sesgo bajista del oro eran las "expectativas de que China y Estados Unidos pronto acordarán un pacto comercial. Eso está impulsando la confianza del mercado y elevando la voluntad de los inversores de asumir riesgos", según Carlo Alberto De Casa, analista de ActivTrades.

Respecto a otros metales, el paladio declinaba un 1.1 % a US$ 1,515.61 por onza. La plata operaba plana en US$ 15.08 la onza, mientras que el platino ganaba un 0.4 % a US$ 838.38 por onza.