Siguiendo los pasos de otros países de la región, como Chile, México, Colombia y Argentina, OLX Autos, la empresa del comercio de seminuevos a nivel mundial, abrió su primera tienda retail física en el distrito de San Miguel.

Con esta inauguración, innova en la categoría vehicular peruana al ser la primera plataforma del sector nacida 100% en el canal online que tiene, también, un canal físico.

Para Ever Pérez, gerente de Sell Out & Retail de OLX Autos Perú, este paso al mundo físico responde a la positiva evolución que han tenido en el segmento de seminuevos, ya que de las 11 unidades comercializadas en su primer mes de operaciones (setiembre 2020) han pasado a vender 180 vehículos en abril y para el cierre de este mes proyectan colocar 190 unidades.

“Estos resultados convierten a OLX Autos Perú en el mayor vendedor de seminuevos del mercado peruano. Ello evidencia no solo nuestra capacidad de venta sino, también, la capacidad de tener un stock continuo que rota cada semana”, refirió.

FACILIDADES

El ejecutivo señaló que de esta manera se permite a los usuarios comprar un vehículo de manera directa desde su inventario. Ello con la opción de agendar una cita presencial en su tienda propia o virtual a través de su catálogo digital y asesorados por los especialistas.

Asimismo, Pérez mencionó que ofrecen la opción de un test drive a domicilio, con los protocolos correspondientes, para todos los interesados en adquirir un seminuevo que no deseen salir de casa.

Para darle la seguridad en la calidad y el estado de cada unidad, OLX Autos Perú tiene un riguroso proceso de revisión de 250 puntos para cada vehículo que dan una mayor garantía y confianza al potencial comprador.

Además, sostuvo que los usuarios puede dejar también su auto e calidad de pago de un seminuevo, y pensando en las personas que quizá no le alcance para pagar la diferencia están trabajando con financieras y bancos para brindar créditos a tasas especiales y garantías extendidas de hasta 6 meses.

El gerente también reveló que esta apuesta -que demandó una inversión de US$ 100.000, sin considerar el valor de los autos- solo es la primera de muchas, ya que el plan de expansión implica abrir tres locales más este año en provincias como Trujillo, Arequipa y Huancayo, en vista de la demanda de estas ciudades.

“Los vehículos más demandados en la tienda retail son los sedanes, debido a sus características y versatilidad en su uso y su precio, que va desde US$ 7,000; mientras que las SUV están en promedio entre US$ 10,000 y US$ 12,000”, acotó.