Sedapal, la más grande, ya está bajo ese proceso. Sin embargo, en conversación con Gestión, Hania Pérez de Cuellar, titular del sector, aseguró que esto no es lo único que implementarán de cara al fenómeno climatológico. Otras medidas vendrán en los próximos meses, supeditado a que el Congreso de la República apruebe los proyectos de ley planteados por el Gobierno.

El Gobierno ha planteado dos cosas respecto a saneamiento con El Niño acercándose. Lo primero es modificar los alcances del decreto legislativo 1280 para que los tres niveles de gobierno –y no solo el MVCS– puedan adquirir bienes y materiales para enfrentar emergencias del nivel del fenómeno climático sin depender de decretos de urgencia.

La otra propuesta es ajustar mensualmente las tarifas de agua, bajo esquema de subsidio cruzado, para llevar agua a a zonas de difícil acceso.

Al respecto, Pérez de Cuéllar explica a este diario que ambas iniciativas son parte de un proceso más grande que impulsa su sector. “Ambas forman parte de una gran estrategia integral para cerrar la brecha de agua y saneamiento. Vendrán nuevas, estamos trabajando en ello”, asegura.

En ese esquema, reestructurar más EPS, además de Sedapal, será fundamental. “Son un actor medular en el ecosistema del servicio de agua potable y saneamiento. Debemos atacar el problema con todos los actores del sistema”, sostiene la funcionaria.

Al respecto, Milton Von Hesse, extitular del MVCS, le dijo a Gestión que intervenir EPS es un buen enfoque adoptado por el Gobierno porque inicia un camino hacia su optimización. Más teniendo en cuenta que la mitad del agua que producen no se factura ni tiene el cloro adecuado.

“Lo más difícil es a largo plazo: trasformar su modelo de gestión municipal, que suele estar en manos de allegados al alcalde, hacia uno más profesional con capacidad administrativa y técnica”, afirma.

La ministra Pérez de Cuéllar también asegura que su cartera impulsará el uso de soluciones no tradicionales para brindar el servicio de agua potable en algunas partes del país.“Está la ya conocida distribución a través de camiones cisterna, pero también estamos pensando en potenciar el uso de pilones, sobre todo en zonas periurbanas (entre lo urbano y rural) donde todavía no llegan las redes convencionales”, señala.

La titular del MVCS agregó que ello se debe a que son más económicas. Sobre ello, Von Hesse asegura que colocar tuberías en espacios periurbanos es inviable.

“Poner una conexión domiciliaria en zonas de invasión reciente en partes altas de cerros, por ejemplo en Lima, es carísimo. Cuesta más de S/ 110 mil”, afirma.

OTASS en el paquete

La ministra adelanta a Gestión que su sector buscará fortalecer el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass) en el corto plazo.

“Estamos proponiendo la reestructuración de la Otass. Ocurrirá en los próximos meses. Lo estamos trabajando de manera sistemática en todas sus aristas”, señala, sin dar más detalles.

Como prueba de ello recordó que el ente tomó a finales de julio la administración de la EPS Grau, en Piura. “Será de ahora a fin de año para dotarla de las capacidades necesarias para enfrentar a El Niño”, explica.

Sobre este hecho, Von Hesse remarca que el caso piurano es un ejemplo del trabajo pendiente que la Otass tiene sobre las EPS. “Ocurre por mala gestión, no falta de agua. No puede ser que Piura y Talara tengan domicilios sin agua. Hay fuentes de agua dulce, no es Israel que solo tiene el Río Jordán que además lo comparte con Palestina”, comenta.

Por ello considera que el MVCS tiene una oportunidad para devolverle al ente capacidades que actualmente ya no ejerce con fuerza. “Su propuesta original decía que podían mejorar la labor de las EPS de dos formas. Una, fusionando varias para tener una sola de escala grande y segundo fortaleciendo su gestión con socios estratégicos, sea con contratos de gestión o concesiones”, señala.

“Un contrato de gestión con privados sería más viable porque les pagas en función de metas de logro, como expandir coberturas y aumentar la presión de agua. Luego les das incentivos”, agrega.

