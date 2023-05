Si se revisa las cifras en detalle, se puede distinguir algunas municipalidades que podríamos llamar el ‘grupo de los ceros’ pues no han invertido ni un solo sol de su presupuesto para proyectos a pesar que ya entramos al quinto mes del año. Son 138 distritos y provincias las que están en esta situación .

Por ejemplo, Nepeña (Áncash), Paucartambo (Pasco), San Antonio (Lima), Querocoto (Cajamarca), Miguel Iglesias (Cajamarca), Cocharcas (Apurímac), San Juan de Miraflores (Lima), Conchán (Cajamarca), Tomepampa (Arequipa) y Cieneguilla (Lima) son municipalidades que no han ejecutado nada de sus recursos para obras, según Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) (al 30 de abril).

Avance de inversión pública, municipalidades Departamento Municipalidad distrital / provincial* PIM** (S/) Devengado (S/) ÁNCASH NEPEÑA 44,253,273 0 PASCO PAUCARTAMBO 26,210,824 0 LIMA SAN ANTONIO 18,643,529 0 CAJAMARCA QUEROCOTO 17,843,602 0 CAJAMARCA MIGUEL IGLESIAS 15,554,762 0 APURÍMAC COCHARCAS 15,339,093 0 LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 13,220,116 0 CAJAMARCA CONCHÁN 11,838,021 0 AREQUIPA TOMEPAMPA 11,763,325 0 LIMA CIENEGUILLA 11,318,736 0 *Se consideró para la tabla las 10 municipalidades que cuentan con los mayores presupuestos para obras

dentro del grupo que no ha ejecutado ni un sol hasta ahora. ** Presupuesto Institucional modificado. Fuente: Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (al 30 de abril).

Vale la pena destacar que en este grupo de los que no han ejecutado nada hasta ahora, hay 15 distritos que se encuentran en el norte del país, zona azotada por lluvias e inundaciones: Moche, Ascope, Mache, Paranday, Salpo, Taurija y Lucma en La Libertad; Monsefú, Reque, Zaña, Pomalca y Manuel Antonio Mesones Muro en Lambayeque; Tamarindo y Rinconada Llicuar en Piura; y Corrales en Tumbes.

Si bien el MEF ha buscado capacitar a las nuevas autoridades, no solo distritales sino también regionales, un problema recurrente para la inversión pública es la curva de aprendizaje a la que se enfrentan los alcaldes y gobernadores que ingresan cada cuatro años.

“No sorprende que haya 138 municipalidades que no han ejecutado nada porque es probable que se traten de distritos con mayores carencias administrativas en el país. Recordemos que hay una buena cantidad de distritos con menos de 5,000 personas, distritos que operativamente no tienen razón de ser. Probablemente no tienen una unidad ejecutora que funciona razonablemente, no saben hacer términos de referencia, no saben ejecutar el SIAF”, refiere Camilo Carrillo, director ejecutivo del área de infraestructura de EY Perú.

¿Están invirtiendo los distritos del país?

Si ampliamos un poco más el espectro, notamos que 738 municipalidades de las 1,890 que contempla el portal de Transparencia han invertido solo hasta S/ 10 de cada S/ 100 que tienen para sus proyectos de inversión pública hasta ahora.

Lamentablemente aquí se ubican algunas de las municipalidades que tienen los mayores recursos, sobre todo, proveniente del canon. Por ejemplo, distritos como San Marcos (Áncash), Megantoni (Cusco), Pichari (Cusco), Espinar (Cusco) han devengado solo hasta el 10% de su presupuesto para proyectos.

Nuevamente, si ponemos el foco en el norte del país, en específico en la región Piura -una de las más golpeadas por las anomalías climáticas- se muestra que 23 municipalidades de 65 consideradas han gastado la décima parte de sus recursos para obras públicas.

Además de las ya mencionadas Tamarindo y Rinconada Llicuar, otros distritos y provincias piuranas con una inversión ‘lenta’ son: Tallán, Jilili, Buenos Aires, Vice, Ayabaca, Chalaco, Lobitos, Bellavista de la Unión, Yamango, Cristo nos Valga, Carmen de la Frontera, Suyo, Sechura, Brea, Lancones, Paita, Colán, Huarmaca, Bellavista, Lagunas y Santa Catalina de Mossa.

Pedro Herrera, economista jefe del Consejo Privado de Competitividad, recuerda que en enero último se publicó un Decreto de Urgencia (N° 002-2023) que establecía “medidas extraordinarias para impulsar la reactivación económica en el ámbito sectorial, regional y familiar a través de la inversión pública y gasto corriente”. Frente a ello, destaca, que existen temas abordados por este DU que deberían dejar atrás su carácter temporal para ser una política pública.

“(Se trata de) la vinculación temporal y excepcional de funcionarios públicos priorizados al régimen Servir, y también la contratación de servidores públicos de alto rendimiento con fondos de apoyo gerencial. Esto es fundamental. Eso se aprobó a inicios de año, así que el panorama debería estar cambiando a mitad del año en adelante cuando estas personas hayan ingresado y ya se puedan ver los primeros resultados. Pero conversado con el MEF porque nos preocupa que sea una medida solo para este año”, dice.

¿Cómo avanzan los proyectos públicos?

Una forma de aterrizar estos números es tomando algunos proyectos que nos muestren el avance más palpable de los recursos.

Hay proyectos con avances importantes. Por ejemplo, la ampliación del tramo norte del COSAC I desde la Estación El Naranjal hasta la Av. Chimpu Ocllo, distritos de Comas y Carabayllo, Lima, cuenta con S/ 76.3 millones para este año. A la fecha, ya se devengó el 55.6%.

Por el contrario, el mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento del distrito de Bernal, provincia de Sechura, Piura, tiene S/ 57 millones este 2023, pero a la fecha no se ha ejecutado ni un solo sol.

Hay S/ 84.7 millones para la construcción de la carretera Ayo Andamayo, distritos de Aplao y Ayo, provincia de Castilla, Arequipa, de los cuales se ejecutó solo 7.3% al cuarto mes del año.

A mediados de abril, el ministro de Economía y Finanzas, Álex Contreras, comentó que “muchos episodios negativos en la actividad económica del país han tenido relación con la aparición del fenómeno de El Niño y los sectores más afectados han sido pesca, agricultura, construcción, comercio y manufactura. Sin embargo, El Niño Costero puede poner en riego a la ejecución de proyectos tanto como la inversión pública y privada, y eso queremos evitar”.

Si bien Carrillo resalta que el MEF haya intentado capacitar a las nuevas autoridades locales y regionales, reconoce que es difícil llevar esos conocimientos a las más de 1,800 municipalidades. Además, agrega, que se debería considerar ‘empaquetar’ proyectos hacia adelante -dice- con ayuda de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANI).

Una mirada rápida a los distritos de Lima

En parte de la provincia de Lima se consideran 42 distritos y la Municipalidad Metropolitana de Lima. ¿Cómo avanzan a abril?

Diez de las 43 municipalidades no han ejecutado ni un sol de su presupuesto para proyectos: San Juan de Miraflores, Cieneguilla, Santa Anita, Rímac, Breña, Punta Hermosa, Pueblo Libre, San Bartolo, San Luis y Barranco.

Además, si solo nos enfocamos en las 20 municipalidades con los mayores recursos para obras, 13 de ellas tienen un avance en su ejecución menor al 10%: Miraflores, San Juan de Lurigancho, Villa el Salvador, Ate Vitarte, Carabayllo, San Martín de Porres, Lurigancho (Chosica), Pachacamac, Santiago de Surco, La Molina, y Lurín; además dos de las antes mencionadas: San Juan de Miraflores y Cieneguilla.

