Según reportó el Banco Central de Reserva (BCR), el precio internacional de la urea subió 263% en 2021, aunque a mayo del 2022 acumula una caída de 21%. Por otro lado, a nivel minorista el precio subió 145% en el 2021 y acumula un aumento de 17% en abril del 2022. Ante el encarecimiento de la urea, los productores han recurrido a su sustitución por el nitrato y sulfato de amonio, así como por otros fertilizantes.

Camacho señaló que en Caja Trujillo, las micro y pequeñas empresas (mypes) agrícolas han optado por aumentar sus créditos en los últimos tres meses como respuesta a los precios de fertilizantes en alza.

“Nuestros clientes de este sector han solicitado mayores montos de crédito motivados por la subida de precios de los insumos, principalmente en el rubro de fertilizantes. Hemos tenido un incremento promedio de 40% del ticket en los últimos tres meses hasta mayo, respecto a lo colocado en el mismo periodo del año 2021 en nuestro producto agrícola”, afirmó.

Esta situación es afín a lo sucedido en Caja Sullana. Joel Siancas, presidente de la institución, señaló que se optó por ampliar los montos de créditos a los pequeños agricultores que manejan entre 1.5 y cinco hectáreas.

“Se dieron aumentos de más del 25% a los microcréditos desde hace mes y medio. En promedio, antes estaban en S/ 9,000 y S/ 10,000 los montos otorgados, mientras que ahora están entre S/ 14,000 y S/ 15,000 para los pequeños agricultores. Es posible que hayan más ampliaciones, pero es algo que se irá observando. Cultivos como el arroz, son más intensivos en fertilizantes y están más expuestos a que se agrave el problema (de desabastecimiento)”, indicó.

Cabe resaltar que el presidente del BCR, Julio Velarde, señaló la semana pasada que la escasez de urea, además de sumar a la inflación de este y el siguiente año, podría traer problemas en la producción agrícola, sobre todo en el cuarto trimestre del año. Destacó que cultivos como papa y arroz podrían caer 10% en su producción, mientras que en otras cosechas la caída podría ser mayor.

Camacho, de Caja Trujillo, mencionó que son muchas las mypes del sector que no han podido renovar sus créditos, producto de la mayor carga en sus costos por la urea.

“En los últimos tres meses, algunos productores no renovaron sus créditos lo que se refleja en una disminución del 20% de las solicitudes de crédito con respecto al mismo periodo del 2021. Estos han sido fuertemente impactados por el incremento de la inversión que necesitan para la conducción de sus cultivos”, indicó.

Siancas, por su parte, señaló que en el caso de Caja Sullana, los créditos en el sector sí se han podido renovar, aunque no todos con una ampliación. “Los clientes son recurrentes hasta ahora”, precisó.

Elaboración: BCR

Compra de fertilizantes

El pasado 11 de junio Agro Rural informó sobre el acuerdo de compra de urea (luego de haberse declarado desierto el primer proceso) por 73,529 toneladas para abastecer a los agricultores con terrenos menores a cinco hectáreas. No obstante, este segundo proceso terminó anulado.

Esta medida se tomó tras el informe realizado por la Contraloría, entidad que había alertado que MF Fertilizantes (empresa con la que se acordó la compra) no cumplió con las especificaciones técnicas que establecía el proceso de compra internacional, además de no asegurar que la entrega se realizaría en 35 días.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre, señaló que este lunes 27 presentará un cronograma detallado del nuevo proceso de compra de los fertilizantes nitrogenados (urea).

Sobre la compra de estos insumos, el presidente del BCR, Julio Velarde, mencionó que se espera una reacción coordinada de las autoridades correspondientes para conseguir el fertilizante.

“Todavía hay posibilidad de conseguir estos fertilizantes. Va depender de la reacción del Midagri, y también de los privados, pues algunos han dicho que no están importando (urea), porque no saben cuánto traerá el gobierno, entonces no están seguros si tendrán mercado. El efecto será negativo, pero esperamos que no se tan grande”, señaló.