La compra de urea por parte de Agro Rural sigue en controversia. El último reporte de la Contraloría -a la que tuvo acceso Gestión- halló que la ganadora de la buena pro de la segunda compra internacional la brasileña MF Fertilizantes tampoco cumplió con las especificaciones técnicas que establecía el proceso de compra internacional y lo más grave, no hay la certeza de que la urea llegue a tiempo para la campaña agrícola.

¿Qué encontró la Contraloría? De acuerdo al informe de visita de control No 018-022-OCI/5741-SVC a la tuvo acceso este diario da cuenta que en la segunda convocatoria de compra internacional de 73,529 toneladas de urea, se presentaron 85 ofertas de las cuales -durante el acto de apertura de correo electrónico y evaluación de ofertas de proveedores no domiciliados- se procedió a depurar los correos que no ingresaron en el rango de tiempo computado después de las 23:59 horas del 10 de junio, quedando para evaluación un total de 79 correos electrónicos .

Así, tras la evaluación realizada por el Comité de Negociación de Agro Rural se admitió -finalmente- las ofertas de dos empresas: Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD y MF Fertilizantes S.A. La primera empresa vendió la tonelada de urea en US$ 787.97 y la segunda en US$ 760.

El primera -igualmente- ofrecía entregar la urea en 45 días calendarios y la segunda en 35 días. Ante ello, el Comité dio como ganador de la buena pro a MF Fertilizantes S.A .

-Lo que encontró la Contraloría

El reporte de la Contraloría alerta que ninguna de las dos empresas que quedaron aptas (y una de ella obtuvo la buena pro, MF Fertilizantes) cumplieron con las especificaciones técnicas situación -dice el órgano de control- “que no garantiza la compra en las condiciones de calidad requerida y la entrega oportuna a los beneficiarios a nivel nacional”.

En el caso puntual de MF Fertilizantes el órgano de control halló que en la primera etapa , respecto a los requisitos establecidos en el numeral 4 -que son los “requisitos de los participantes con carácter eliminatorio” de las especificaciones técnicas- la empresa presentó el documento de la Constitución de la Empresa (Anexo G) en idioma portugués. pese a que uno de los requisitos era la presentación de la oferta en idioma español.

“En ese sentido, se evidencia que la referida empresa no cumplió con los requisitos establecidos en el numeral 4.3 de las especificaciones técnicas, sin embargo el Comité de Negociación admitió la propuesta, a pesar que este factor de evaluación era de carácter eliminatorio”, dice Contraloría.

Mientras que en la segunda etapa de verificación de las características técnicas, la Contraloría halló que MF Fertilizantes en su propuesta técnica no consignó el porcentaje mínimo de la granulometría.

Sin embargo, el Comité de Negociación (o Evaluación) de Agro Rural en este aspecto calificó como si la empresa hubiera cumplido con dicha característica; por lo cual la consideraron apta para la evaluación de precio y plazo de entrega.

En la tercera etapa respecto a las condiciones de entrega, el órgano de control halló que la entrega de la urea en 35 días como indica la propuesta de MF Fertilizantes, en realidad está condicionada a la recepción de la Carta de Crédito (LC), lo que no está establecido en las especificaciones técnicas.

“Es decir el inicio del plazo de entrega, dependería de las gestiones que la entidad realizará ante el banco correspondiente para obtener la Carta de Crédito; condición distinta a lo establecido en las especificaciones técnicas, donde el plazo de la primera entrega corre desde la notificación de la aceptación de la oferta o intensión del proveedor/exportación”, refiere el documento.

Contraloría advierte que -como se muestra en la imagen anterior- la condición ofertada por MF Fertilizantes para la primera entrega de la urea nitrogenada, “no se ajusta a lo establecido en las especificaciones técnicas”.

Sin embargo, el Comité de Negociación de Agro Rural conformada por Ismael Leónidas Oscco Sihui (Presidente), Juan Carlos Guerrero Ochoa (Primer miembro), Daniel Rodrigo Moscoso Vargas (Segundo miembro), Catherine Margaret Navarro Acosta de Herrera (Tercer miembro), y Carlos Agustín Ortiz Lluquin (Cuarto miembro), “ le otorgó el puntaje de 609 puntos, calificando a esta empresa con el mayor puntaje, sin observar la propuesta no cumplía con las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas ”.

-Nota-

Otro hecho que revela la Contraloría es que cerca de 20 ofertas fueron desechadas por el Comité de Negociación debido a que habrían presentado en otros idiomas -inglés, ruso, italiano- sus propuestas y ofertas para Perú, a pesar de que era una compra internacional.

Aquí el detalle del reporte de la Contraloría: https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2022CSI574100023&TIPOARCHIVO=ADJUNTO

LEA TAMBIÉN; Urea comprada por Perú viene de Rusia e Irán, las sombras de la empresa que obtuvo la buena pro

-VIDEO RECOMENDADO-

La elección del senador y exguerrillero Gustavo Petro como primer presidente de izquierda de Colombia generó reacciones inmediatas de júbilo entre los mandatarios latinoamericanos que comparten su tendencia ideológica. (Fuente: AFP)