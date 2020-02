Mohamed El-Erian: FMI y Argentina ponen a prueba su determinación

Este hallazgo de endeudamiento excesivo es un giro de 180 grados para el FMI, que hace solo un año estaba prestando grandes sumas de dinero a Argentina, y para los acreedores que inicialmente se abalanzaron sobre los bonos del país, incluido un bono a 100 años altamente suscrito en el 2017. Ahora bien, no es una gran sorpresa para aquellos en el mercado que han realizado análisis adecuados. Los precios de los bonos argentinos ya reflejan las expectativas de que el gobierno no podrá cumplir con los intereses contractuales y los pagos de capital tal como se especifica en la emisión. Esta declaración bien podría profundizar tales expectativas.

La transición de todo esto a un paquete integral de políticas que ofrezca un alto crecimiento inclusivo y estabilidad financiera, restablezca el acceso rentable al mercado de capitales y asegure la aceptación de las partes interesadas, no es nada fácil. La declaración ya reconoce que “el superávit primario [fiscal] que se necesitaría para reducir la deuda pública y las necesidades de financiamiento bruto a niveles consistentes con un riesgo de reinversión manejable y un crecimiento potencial satisfactorio no es económica ni políticamente factible”. Por ende, existe una necesidad urgente de evitar errores previos de imponer una austeridad excesiva a la población argentina y no proteger a los segmentos más vulnerables, errores que se vieron agravados por una serie de supuestos de crecimiento demasiado optimistas, si no totalmente irrealistas, incorporados en el diseño de programa.