“Miraflores tiene una problemática generada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), que interfiere en las competencias, facultades y autonomía que tienen los municipios. Especialmente, en el incremento de alturas que se dan en edificaciones Esto ha generado una distorsión perjudicial para el crecimiento ordenado de los distritos”, considera Canales.

¿Cuál es su postura frente al desarrollo de vivienda social?

Varios distritos, encabezados por Lima Metropolitana, han tomado acciones legales para solicitar que el Ministerio de Vivienda no intervenga en nuestras competencias. La vivienda social está orientada a zonas de menor consolidación de Lima. Nosotros tenemos el 0.1% de toda el área de Lima. Donde se requiere (vivienda social) es en las zonas periféricas de Lima, pero no deben entrar a Lima Centro, porque ya hay un plan urbano desarrollado y aprobado. Ya tenemos los parámetros bien establecidos.

¿En qué zonas tienen ese tipo de edificaciones?

Tenemos edificaciones con departamentos de 19 m2, no hay ni siquiera calidad de vida. El reglamento de VIS está orientado para familias, no es unifamiliar. Encontramos que esta norma atenta contra la seguridad jurídica del distrito, a través de los revisores urbanos. Un edificio de cinco pisos termina con 15. En la Avenida La Paz hay un edificio con 21 pisos y 271 departamentos, cuando toda la densidad es de máximo 7 pisos.

¿Han suspendido las licencias de construcción de algunos proyectos?

Hoy tenemos más de 70 proyectos aprobados por los revisores urbanos. En calles pequeñas, con 12 metros de ancho de vía, hay edificios de 15 a 21 pisos. Eso es imposible. En dos años, el municipio ha procesado 63 observaciones de licencias de edificación, y el ministerio solo nos respondió una. Nos dieron lugar a la queja, pero el edificio ya estaba construido.

Las licencias que vienen por revisores urbano son injerencia del Ministerio de Vivienda. Entonces, el constructor ya no viene a la municipalidad, sino que convoca al revisor urbano y con ellos obtiene la licencia. No interesa si se perjudica al vecino, si se desvaloriza la propiedad, si hay estacionamientos, parques o jardines suficientes, etc.

¿En qué zonas de Miraflores se podrá desarrollar vivienda social?

Estamos en desacuerdo con el reglamento trabajado por el ministerio, que indica un 10% del territorio del distrito mínimo dirigido a vivienda de interés social. ¿Qué pasa si no tengo esas zonas? No me pueden exigir ni obligar. Esa norma es ilegal.

En todo caso, hemos seleccionado algunas áreas de la Avenida Paseo de la República, la Calle Mariscal Cáceres, u otras zonas acotadas de la Avenida República de Panamá. También en la Avenida Tomás Marsano, pero posiblemente se modifique.

El viceministro de Vivienda indicó a Gestión que las inmobiliarias deberán pagar a los municipios por realizar proyectos para vivienda de interés social. ¿Está de acuerdo?

No estamos de acuerdo. No hemos sido consultados ni se nos ha sido socializado. Los que hemos sentado nuestra posición con documentos hemos sido nosotros, San Isidro, San Borja, Surco, Barranco, incluso Pueblo Libre y Lince. Ellos no nos pueden obligar. Están interfiriendo en facultades que les corresponden a los distritos y a Lima, que es nuestro ente rector.

Eso puede ser un tema de promoción para los distritos que se quieran acoger, pero no obligarnos. Por lo que llegaremos hasta acciones constitucionales. Porque acá hay un favorecimiento del crecimiento desmedido de la densidad de las propiedades, en perjuicio de la residencialidad.

A pesar que podría ser una contribución extra para la municipalidad...

No es de nuestro interés, porque el perjuicio es mayor. Sería una parte de la utilidad que generan los pisos adicionales, y no llegaría al monto que indica el viceministro. Y dice que se aplique a ortano público, a instalación de tuberías, pero esa no es una competencia municipal, es de las empresas operadoras de servicios. No se trata de hacer ornatos. Necesitamos más secciones de vía o parques, que ya no tenemos. ¿Cuál es el afán de instalarse a la fuerza en Miraflores? Es porque tiene atractivo de mercado.

Aunque es legal, nos parece que es inmoral que se tomen las subvenciones del Fondo Mivivienda para pagar departamentos caros en Miraflores, cuando en otras zonas de la ciudad se puede generar desarrollo urbano y hacer viviendas más grandes que cobijen a más personas. El distrito debe delimitar si tiene interés. En nuestro caso, consideramos que no es necesario que se construyan casas de interés social porque el precio del metro cuadrado es muy alto, salvo que se reduzcan los tamaños de las viviendas.

¿Cuáles serán los parámetros máximos en las zonas delimitadas para VIS?

Serán departamentos de 60 m2, con estacionamiento por cada unidad.

¿Se han evaluado cambios de zonificación?

Solo tuvimos una casa en la Avenida Angamos. Lima es la que decide con el voto de los regidores metropolitanos si cambia la zonificación a un pequeño terreno. Más que cambios de zonificación, buscamos promover las viviendas de usos mixtos: abajo comercio, arriba vivienda.

¿Esta ordenanza ha sido consultada con el sector privado o algunas inmobiliarias?

No tenemos que consultar con las inmobiliarias, sino a los vecinos. Tenemos más de 5,000 firmas en pro de la residencialidad y en contra de la tugurización.

¿Se planea trabajar alguna normativa acerca de proyectos multifamily?

Lo estamos evaluando, porque el multifamily también pueden generar el Airbnb. No estamos en contra de ello, porque hay gente en el distrito que ha comprado segundas o terceras propiedades. Pero hay que regular sus usos. En el caso del Airbnb, la junta de propietarios autorice que se pueda realizar dicha actividad, y que la municipalidad reciba un beneficio de esa renta. Tendremos que ver las zonas donde se pueda permitir (el desarrollo de proyectos multifamily), y consultar con los vecinos su factibilidad.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan aquí.