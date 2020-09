La titular de Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), María Antonieta Alva, viene respondiendo el primer pliego interpelatorio de 32 preguntas ante el Pleno del Congreso.

En el inicio de su ponencia, la ministra indicó que muchas de las preguntas deslizan -en primer lugar- la idea de que la crisis que se vive ha sido originada por la política económica del gobierno y no por una pandemia global del COVID-19. En tal sentido, dijo que el plan económico trazado por el Ejecutivo ha sido una respuesta a la crisis global y el plan de reactivación económica es parte de la solución, no es un problema.

“Reconozco, por supuesto, que hemos cometido errores, pero cuando nos hemos equivocado, hemos enmendado, no es momento de ser soberbios, tampoco es momento para derrotismos”, sostuvo.

Considerando que la segunda interperlación se realizará el lunes 07 de septiembre, Alva indicó que las preguntas que recorren ambos pliegos parten de una confusión,” tal vez originada porque desde el Gobierno no hemos explicado lo suficiente la diferencia que existe entre el dinero otorgado a las empresas mediante el programa Reactiva Perú y el dinero con el que hemos pagado, por ejemplo, los bonos a la población más vulnerable”.

“El programa Reactiva Perú no ha utilizado ni un centavo del tesoro público, se trata de préstamos que ustedes, peruanos y peruanas, no han pagado con su dinero. El Gobierno no ha transferido ni un sol a ninguna empresa, sin embargo, gracias a estos créditos otorgados con dinero del Banco Central de Reservas se han beneficiado al rededor de 380 mil micro y pequeñas empresas y se han salvado más de 2 millones de empleos”, sostuvo.

Detalló que desde que empezó la pandemia, las micro y pequeñas empresas (mypes) han sido una prioridad de este gobierno y no se han escatimadorecursos ni esfuerzos para ayudar a que estas empresas superen la complicadas situación que viven. Agregó que el 98% que recibieron crédito por Reactiva Perú son mypes.

“Hay que tener clara la diferencia entre entregar dinero a las personas, como sería el caso de los bonos, con ser garante de un crédito entre privados. En el caso de los bonos, el dinero sale del tesoro público, en el segundo, esto no sucede”, dijo.