-¿Qué le parece los cambios en el Gabinete Ministerial peruano?

El recambio ministerial era necesario. Había un problema muy grande en credibilidad del ministro de Economía y Finanzas saliente (Alex Contreras). Ahora esto va a oxigenar la gestión.

-¿Estos cambios generarán más confianza en los inversionistas?

Brinda una confianza parcial, por los ministerios de Economía y Finanzas (MEF) y Energía y Minas (Minem), pero hay sectores que no se han hecho cambios como en el Interior (Víctor Torres) ante una ola de delincuencia. Además, vivimos en un mercado laboral debilitado y seguimos con el mismo ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (Daniel Maurate).

Se requiere sentido de consistencia para todo el equipo y eso debe venir de la cabeza del premier (Alberto Otárola). Ojalá se vengan cambios adicionales en otros ministerios para afiatar un giro en el timón y se recupere la confianza que es clave para la inversión privada.

-¿Qué percepción tiene sobre el ingreso de José Arista al Ministerio de Economía y Finanzas?

El ministro Arista tiene experiencia, conoce el MEF y las regiones muy bien, pero va a tener muchos retos que encarar. Veo con buenos ojos su designación, al igual que el de Energía y Minas (Rómulo Mucho).

-¿Cuáles son esos retos que tiene que afrontar el nuevo titular del MEF?

Básicamente la capacidad de contener demandas adicionales, también parar legislación antitécnica en el Congreso de la República y lograr consistencia en el interior del Gabinete. Hay oportunidades y depende del equipo que vaya a reunir.

Además, tiene que lidiar con las contingencias fiscales, recuperar la confianza y el liderazgo ausente en la gestión anterior. Otro reto que tiene que enfrentar el MEF es sobre los retiros de los fondos privados de pensiones que plantea el Parlamento, para salir de la recesión. A mí me preocupa mucho la predictibilidad legislativa de preasignar impuestos a usos particulares.

-¿Cómo se preasignaría impuestos a usos particulares?

Por ejemplo, al tema previsional. Para fomentar mayor ahorro se busca cofinanciar el aporte del trabajador independiente asignando parte del Impuesto General a las Ventas (IGV) a ese uso. Eso es una mala idea, porque se reduce los ingresos que tiene el Estado y, como sabemos, la recaudación es baja en el país.

Entonces, comienzas erosionar los ingresos permanentes del fisco. Esta iniciativa legislativa no es la mejor manera y va en contra de un concepto que es básico y que es un compromiso del Perú con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

-¿El Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) debería ser gradual como plantea el MEF?

El tiempo ha sido muy malo porque mueven el “avispero” a un sector que está afectado. No es una medida oportuna y el MEF al realizar eso corre el riesgo de que el Congreso le quite la facultad de definir las tasas de ISC, que tiene la función de desincentivar ciertos consumos.

La gradualidad se podría dar, pero mientras no tengamos una economía recuperada es un despropósito. Plantearía retirar las inafectaciones del IGV que no están funcionando. Por ejemplo, a los transportistas hay una devolución del IGV al diésel, lo cual es más político y revaluaría eso, más que aumentar el ISC a los bodegueros.

-¿Cuál debería ser la mirada con Petroperú?

En caso de Petroperú, el solo el hecho de cambiar a un ministro de Energía y Minas, que ya no sea juez y parte, ayuda a la recomposición de la gobernanza de esa empresa que está absolutamente politizada, con manejo opaco y un rol preponderante de los sindicatos.

Es un buen hecho que se haya cambiado el accionariado para que el MEF tenga mayor presencia y capacidad de decisión. El siguiente paso sería un cambio en la gerencia que es clave. Incluso, sugiero un proyecto de ley que incluya Petroperú a Fonafe, eso sería una señal clara para saber cómo enfrentar los pasivos de la empresa que tiene problemas de liquidez y solvencia.

Déficit fiscal en riesgo

-¿Hay presión de no volver a cumplir el “techo” del déficit fiscal para este 2024, que se sitúa en 2% del PBI?

El ajuste que se tiene que hacer es llevar el déficit fiscal, que ahora está en 2.8% a 2% del PBI, y básicamente el incumplimiento del año pasado se debió a la caída de los ingresos tributarios. Entonces, para hacer ese ajuste de ocho décimas, la economía tiene que crecer 4% y ese crecimiento no está en los pronósticos.

-¿Qué medidas se debería aplicar?

Implica recortar gastos para que se cumpla esa meta, pero políticamente no sé si sea factible, por lo que eso haría que se incumpla este año (el “techo” del déficit fiscal).

-¿Qué impacto tendría si no se vuelve a cumplir con la meta del déficit fiscal este año?

En caso se dé, creo que dos años consecutivos de incumplimiento, sin ninguna explicación real, sería algo que podría afectar nuestra perspectiva crediticia, pero no creo que eso sea suficiente para perder el grado de inversión porque nuestro nivel de endeudamiento aún es bajo.

No optaría por cambiar las reglas porque finalmente es el compromiso, además, no hay razones reales. No se puede cambiar antojadizamente la regla porque eso merma más la credibilidad.

