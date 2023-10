La Municipalidad Provincial de Maynas, región Loreto, impugnó la resolución del Instituto Geológico Minero Metalúrgico (Ingemmet) que otorgó el título de una concesión para la extracción minera en la cuenca alta del Río Nanay, informó la Directora de Concesiones Mineras y Asesora en Asuntos Mineros, Angélica Remuzgo.

Como se recuerda el pasado 31 de agosto de 2023 el Ingemmet realizó el otorgamiento de concesión minera metálica a través de la Resolución de Presidencia Nº 3995-2023-INGEMMET/PE/PM; en tanto, el petitorio de concesión minera tipo metálica en la zona se presentó el 4 de mayo de 2023 ante Ingemmet.

En detalle, se otorgó el título de la concesión minera de un área de 1,000 hectáreas en la cuenca alta del río Nanay a una persona natural: Ricardo Moreno Valderrama.

Sobre el tema, Remuzgo explicó, en principio, que la concesión minera no otorga derechos a las cuencas, ríos, lagos y lagunas. Así, dijo que la concesión minera en el Perú no autoriza actividades mineras y no otorga ningún derecho a la tierra, al bosque, a las cuencas, al agua, a los ríos, lagos, lagunas, etc; pues cada uno de estos recursos tienen una ley en particular, como la Ley de recursos hídricos, la Ley forestal, la Ley de fauna silvestre, en donde se establecen los procedimientos, permisos y autorizaciones requeridos para poder acceder a dichos recursos.

“El título de concesión minera contiene explicitadas de forma enunciativa las restricciones y prohibiciones. La municipalidad provincial de Maynas ha impugnado la resolución del título y al haber sido impugnado este título no se encuentra firme. Queremos afirmar que esta concesión minera no otorga ningún derecho a la cuenca. Además, está fuera del área de conservación regional establecido por el Ministerio del Ambiente”, dijo la funcionaria ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso.

Formalidad

De igual manera, precisó que las actividades extractivas formales están sujetas a numerosos permisos, supervisiones, fiscalizaciones y sanciones por parte de las también numerosas entidades públicas creadas para cautelar el ambiente y otorgar derechos sobre otros recursos naturales.

Según dijo, otorgar derechos sobre la cuenca del Río Nanay, dada la naturaleza de este recursos natural corresponde a la Autoridad Nacional correspondiente y en específico, autorizar actividades mineras estará a cargo de la Dirección Regional de Energía y Minas, tratándose de la pequeña minería y minería artesanal.

“La minería ilegal sí ocupan ríos y cuencas y las actividades extractivas mineras se realizan sin permisos, supervisión ni control. Esta minería tiene un crecimiento sostenido es irrefrenable desde haces décadas, desplazando a la minería formal”, apuntó.

Piden nulidad

Ante el otorgamiento de una concesión minera que abarca parte del río Nanay, diversas organizaciones de Loreto expresando su rechazo sobre esta medida.

El Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) señaló que con la entrega concesión minera en Loreto, el Río Nanay se convertiría en un “espejo” de lo que sucede en Madre de Dios y la minería ilegal.

En tanto, el Colegio de Biólogos de Loreto mostró su rechazo a la entrega de la concesión, desconociendo por completo las normativas existentes que protegen esta importante cuenca, como la Ordenanza Regional 006-2003-CR/RL, que declara la cuenca del río nanay como zona de exclusión para actividades de extracción minera y para aquellas que alteren la cobertura vegetal. De este modo, ambas organizaciones pidieron la nulidad de la concesión.

SOBRE EL AUTOR Silvia Pérez Licenciada en periodismo por la Universidad Tecnológica del Perú. Desde el año 2019 forma parte de diario Gestión. Experiencia en comunicación audiovisual, prensa escrita y digital.

