La exploración minera, primer eslabón de la cadena minera, sigue al alza, según el último Boletín Estadístico del Ministerio de Energía y Minas (Minem). De enero a agosto, esta fase representó el 11.6% de toda la inversión minera. En primer lugar, figura la inversión en las plantas de beneficio con 22.7%, seguida de los recursos destinados a infraestructura con 21.7%.

Hasta agosto del año, la inversión minera ascendió a US$ 338 millones, mostrando un aumento de 24.7% en comparación a similar periodo de 2023 (US$ 271 millones). El Minem espera cerrar el 2024 con US$ 4,600 millones de inversión en todo el sector minero.

Em agosto, la inversión ejecutada en el rubro exploración, registró US$ 53 millones, mostrando un crecimiento de 20.2% con relación a lo reportado el mes previo (US$ 44 millones). De igual forma, el rubro reportó una variación positiva de 35.1% respecto a lo ejecutado en agosto del año anterior (US$ 39 millones), esto debido a la mayor inversión ejecutada por Compañía de Minas Buenaventura, en su proyecto “San Gabriel”; Compañía Minera Zafranal en sus Unidades Económicas Administrativas “CMZ 3″ y “CMZ 4″; y, Anglo American Quellaveco S.A.

Ejecutivo aprobó autorizar tres proyectos de exploración por más de US$ 61 millones. Foto IIMP

Al respecto, Walter Tejada, presidente del XIV Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores - proEXPLO 2025, calificó de positivas las cifras del Minem, pero sobre todo destacó la tendencia al alza que mantiene la exploración.

También destacó el hecho de que la inversión en la búsqueda de nuevos yacimientos se haya incrementado en 24.7% frente al 2023. “Ojalá esta tendencia continúe y se acelere”, declaró al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

Igualmente, Tejada comentó que en los últimos meses se han aprobado tres autorizaciones de inicio de exploración por un monto en conjunto de US$ 61 millones. Se trata de los proyectos Willay, de Vale Exploration Perú; Quelccaya, de Macusani Yellowcake y Palca, de Compañía Minera Poderosa.