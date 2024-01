El Ministerio de Energía y Minas (Minem) , informó que inició las evaluaciones de 92 proyectos mineros , que representan un monto de US$ 4,470 millones en inversiones.

En este grupo destacan los proyectos Reposición Inmaculada (US$ 2,835 millones) ubicada en Ayacucho; Yumpag (US$ 87 millones) en Pasco; Chalcobamba Fase I (US$ 24 millones) en Apurímac y otros 89 proyectos por US$ 1,524 millones.

Cabe resaltar, que dichos proyectos evaluados para obtener la autorización de Exploración, Explotación y Concesión de Beneficio, según corresponda, por la Dirección General de Minera (DGM) del Minem.

Por ingresar a trámite

La DGM informó que se encuentran por ingresar a trámite los proyectos mineros Reposición Antamina (US$ 1,604 millones), Ampliación Huancapeti (US$ 345 millones), Reposición Tantahuatay (US$ 127 millones), Reposición Raura (US$ 76 millones), Romina (US$ 150 millones), Zafranal (US$ 1,263 millones) y Pampa de Pongo (US$ 2,344 millones).

Jorge Soto Yen, titular de la DGM, sostuvo que, durante el 2023, el Minem otorgó autorizaciones a 164 proyectos aprobados en los rubros antes indicados.

“En el 2023 el país le devolvió la confianza al inversionista, gracias a la gestión del sector que lidera el ministro Oscar Vera . Prueba de ello es la aprobación de 164 proyectos por US$ 5,154 millones y el incremento de la producción de los metales, principalmente del cobre, que logró alcanzar cifras importantes como 2.7 toneladas métricas finas”, resaltó Soto.

Jorge Soto Yen, titular de la DGM, sostuvo que, durante el 2023, el Minem otorgó autorizaciones a 164 proyectos aprobados en los rubros antes indicados. Foto: Southern Perú

¿Cuántos proyecto autorizó el Minen su operación?

El Minem autorizó operaciones a 28 proyectos aprobados del rublo Exploración que totalizó una inversión minera de US$ 323 millones, un incremento del 242% con respecto al año 2022.

En este grupo resaltan, Marcobre (US$ 194 millones), Kiwanda (US$ 25 millones) y Chakana (US$ 23 millones).

En tanto, en el rubro Explotación, se autorizó a 22 proyectos aprobados con una inversión total de US$ 2,346 millones, un 370% más en comparación a 2022.

En este rubro sobresalen, los proyectos Antapaccay (US$ 1,104 millones), Hudbay (US$ 796 millones) y Gold Fields (US$ 218 millones).

Mientras un grupo de 114 proyectos aprobados del rubro Concesión de Beneficio fueron autorizados por un total de US$ 2,485 millones, 233 % más que el registrado el 2022.

Los proyectos Chinalco (US$ 812 millones), Yanacocha (US$ 368 millones) y Las Bambas (US$ 269 millones), destacan en este rubro.

LEA TAMBIÉN: Ampliación de Toromocho e inicio de proyecto Corani como claves en el 2024