En la víspera, la edición web del diario Gestión dio cuenta que el ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, llegó a cuatro acuerdos con las comunidades aledañas a la Estación 5, el último 4 de mayo, pese a que no es operador del Oleoducto Norperuano (ONP) ni tampoco la Estación 5 y sin contar con la aprobación ni la participación de la empresa estatal Petroperú, el real operador de ambas infraestructuras.

Este acuerdo es la excusa -ahora- que usa el Ministerio de Energía y Minas para promover la remoción del directorio de Petroperú.

Dado que ayer -desde Loreto- el secretario general del Minem, Wider Herrera Lavado, dijo a una radio local que Petroperú “debe cumplir” con los acuerdos tomados con las comunidades de la Estación 5 “caso contrario la Junta General de Accionistas (JGA) va a generar el cambio del directorio, que por cierto ya está en camino ”.

Incluso afirmó que el actual ministro Carlos Palacios fue el martes 10 de mayo a las instalaciones de Petroperú para exigir el cumplimiento del acta de acuerdos, pese a que Petroperú no participó ni fue invitado en la reunión que sostuvo el ministro Palacios con las comunidades de la Federación Indígena Awajún del Río Apara (Fenara) y la Organización de Pueblos Indígenas y Campesinos del Alto Marañón (Orpicam)

“El día de ayer (martes 10 de mayo), el ministro mismo se apersonó a Petroperú -en horas de la tarde-, ante el presidente Campodónico y la gerente general. Aún sin estar agendado (se realizó) la cita conjuntamente con nuestros hermanos de la Estación 5, (fue para exigir) que deben cumplir (el acuerdo suscrito el 4 mayo) caso contrario la Junta General de Accionistas (JGA) va a generar el cambio del directorio, que por cierto ya está en camino, ya que no es posible que se firmen documentos que no se cumplan ”, dijo quien hasta antes ser secretario general del Minem, se desempeñó como abogado de la madre de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre y con una condena firme por el delito de corrupción.

Lo que se busca desde la cartera de Palacios -que será interpelado hoy- es enfrentar a las comunidades con la empresa estatal Petroperú, en base a un acuerdo que estatal no tuvo ni conocimiento previo y que tampoco lo aprobó, teniendo así la excusa para el cambio de directorio.

¿Qué acuerdos se comprometió el Minem y que exige cumplir a Petroperú? Tal como se aprecia en el acta (ver imagen) específicamente en el segundo punto se acuerda “realizar una resolución ministerial para discutir el 2.5% del volumen de transporte de los barriles del Oleoducto Norperuano (Tramo I-Ramal Norte)”.

Si bien la redacción es poco clara, se infiere que desde el Minem se ha prometido a las comunidades recibir un pago del 2.5% del volumen de transporte del ONP, hecho que es inviable y que no depende del Minem establecerlo ya que no es la instancia que administra el Oleoducto Norperuano (ONP).

Lo mismo pasa con el tercer punto, en la que la comunidad Awajún pide que se cambie al gerente de Petroperú y una mesa de diálogo con un nuevo gerente.

ACTA DE ACUERDOS ENTRE EL MINEM Y COMUNIDADES DE LA ESTACIÓN 5

Diversas fuentes consultadas por este diario, acotaron que el cumplimiento del acuerdo suscrito el 4 de mayo no fue la única exigencia del ministro Palacios. Ya que también se pidió al presidente de Petroperú, Humberto Campodónico, y a la gerente general que “se implemente de inmediato” el acuerdo suscrito el 8 de marzo, durante la gestión del investigado por colusión Hugo Chávez Arévalo.

En ese acuerdo -del 8 de marzo- Petroperú se comprometió a “financiar los expedientes técnicos y la construcción de siete salones comunales en las comunidades Borja, Nueva Alegría, Capernaum, Pachacutec, Belén, Atahualpa y Nueva Soledad, así como la construcción de las sedes administrativas de Fenara y Orpicam”.

-Tema de fondo: Lote 192-

Desde el Ministerio de Energía y Minas no solo se hacen acuerdos sin el visto bueno de Petroperú, sino que -además refieren las fuentes consultadas por este diario- se ejerce presión para que Petroperú opere el Lote 192 sin socio a pesar que hay acuerdo suscrito con Altamesa Energy y pese a que no hay presupuesto para que la estatal pueda desarrollarlo solo.

La situación del Lote 192 incluso se abordó en la Junta General de Accionista del 26 de abril. En la misma se aprobó recomendar al directorio de Petroperú no aprobar ni ejecutar el contrato con Altamesa Energy, sin una evaluación técnica y jurídica realizada por un estudio o por especialistas u otras entidades vinculadas al sector.

Esta es otra de las razones por la que ministro Palacios busca la salida del actual directorio.

Cabe recordar que a fines de abril, en una entrevista por TV Perú Campodónico mencionó que la situación financiera y económica de Petroperú no le permite hacer una inversión de US$ 150 millones o US$ 200 millones para poner en marcha el Lote 192 en solitario como lo quiere Perú Libre.

“El tema es el siguiente: la situación económica y financiera de Petroperú no está en condiciones de hacer inversiones iniciales de US$ 150 millones o US$ 200 millones para poner en marcha ese lote solo. Lo que se plantea ir con un socio estratégico, más allá de quién sea. Si va sin socio, se tiene que asumir el 100% de las inversiones y Petroperú no está en capacidad de hacerlo”, dijo en aquella entrevista.

Incluso recordó que se arrastran deudas por US$ 4,300 millones y que cuenta con el respaldo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) -parte de la Junta General de Accionistas- para que la operación del Lote 192 se realice con un socio estratégico y no solo con capitales de la petrolera estatal como lo exige Perú Libre.

“La decisión si se va con socio o no, tiene que ser una decisión empresarial de Petroperú. Es una decisión sobre la base de la cual -nosotros que fuimos elegidos como directorio con la confianza del presidente de la República y del premier, en ese momento- ahora lo que vemos es que esa política autónoma que debemos tener, está siendo cuestionado por el Ministerio de Energía y Minas, por tanto existe una injerencia política. Necesitamos la autonomía que se nos fue alcanzada inicialmente para llevar a cabo los planes de la empresa”, afirmó a TV Perú.

-Nota-

La práctica de realizar acuerdos a nombre de Petroperú -que no le corresponde- como en la Estación 5 también pasó con la firma de un acta -ocurrida ayer- con las federaciones Feconaco y Fiurco del distrito de Trompetero para la reactivación del Lote 8 .

. En la cita los funcionarios del Minem ofrecieron a las comunidades a Petroperú como operadora del yacimiento cuando -en realidad- este lote está en litigio entre Perupetro y Pluspetrol Norte. Los funcionarios del Minem omitieron que mientras dure el litigio es Perupetro quien lo debe administrar .

. La intención del Minem de cambiar el directorio se da en momentos que la estatal viene ejecutando diversas acciones para garantizar su sostenibilidad financiera como la suscripción del contrato con PricewaterhouseCoopers (PwC) para realizar la auditoría externa a los estados financieros 2021 la que estará listo (el informe corto) en agosto.

como la suscripción del contrato con PricewaterhouseCoopers (PwC) para realizar la auditoría externa a los estados financieros 2021 la que estará listo (el informe corto) en agosto. A la par, está ejecutando las acciones financieras correspondientes para solicitar la extensión del plazo de presentación de los estados financieros auditados 2021. Especialmente con los bonistas, a través de un proceso de solicitud de consentimiento. Para tal fin, desde el 05 de mayo, viene trabajando con los bancos seleccionados, quienes están gestionando la solicitud.

Con la Agencia Española de Crédito a la Exportación (Cesce), a través de un proceso de enmienda de contrato, que consiste -informó la estatal esta semana- en solicitar a Cesce y a los bancos que poseen el crédito, la reprogramación de la presentación de los estados financieros auditados del ejercicio 2021. Esta gestión se viene llevando a cabo a través del Deutsche Bank, banco administrador del contrato.

Cabe recordar que el pago del financiamiento efectuado para la construcción de la Nueva Refinería Talara es a través de los instrumentos señalados líneas arriba.

