El próximo año el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) continuará con las negociaciones de acuerdos comerciales con al menos ocho países para fortalecer el mercado de exportaciones peruano.

Una de las negociaciones que están pendientes corresponden a China, nación con la que preparan una modernización del Tratado de Libre Comercio (TLC), que tenemos vigente desde el 2010.

“La modernización incorpora temas de economía verde, economía digital y temas aduaneros. Estamos en la quinta ronda de negociación”, comentó el ministro, Juan Carlos Mathews, a RPP.

Otro TLC que estaría listo el próximo año es el de Hong Kong, que se espera cerrar en el segundo semestre del 2024.

“Con Hong Kong es un mercado de triangulación al mercado asiático principalmente y si bien hay sensibilidades de algunos sectores como textiles y calzado, obviamente estamos tomando las precauciones para que no haya una afectación, no es un país industrial, no va a haber una afectación porque vayan a vendernos textiles y vayan a competir como piensan algunos sectores”, explicó.

Para la segunda mitad del próximo año también se espera cerrar la negociación del TLC con la India pues ya “ha habido un avance importante”. También quedan pendientes para el 2024 las negociaciones de comercio exterior con países como Indonesia, Tailandia, Marruecos, República Dominicana y Emiratos Árabes.

¿Cómo van las exportaciones?

A pesar de la desaceleración mundial y el impacto del Fenómeno de El Niño en la pesca y el agro, el Mincetur afirma que aún se observan algunos resultados positivos para las exportaciones peruanas.

“Es un sector con mucha fuerza por las condiciones particulares que tiene el Perú y por inversiones importantes que ha jugado el sector privado en varios rubros que nos han convertido en líderes mundiales en varias categorías. Este año hay rubros que siguen batiendo récords como las paltas, somos el número dos a nivel mundial como proveedores y en Europa sigue creciendo”, dijo el titular del Mincetur.

El ministro recordó que entre los productos agrícolas de exportación que se han visto afectados están los mangos y espárragos, pero “sigue habiendo una respuesta positiva de ese sector, las condiciones de clima, suelo y ubicación juegan favorablemente al país”.

Mathews agregó que también se están buscando impulsar algunas consideraciones para el sector agrario en, por ejemplo, condiciones laborales.