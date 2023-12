Las negociaciones entre Perú e India para la firma de un tratado de libre comercio (TLC) arrancaron en el 2017, pero estas se detuvieron a raíz de la pandemia del covid-19. Tras retomarse recientemente, el embajador de la India en el Perú, Vishvas Sapkal, indicó que tomando en cuenta el trabajo que vienen realizando ambas partes interesadas espera que el acuerdo comercial se logre concretar el próximo año.

Frente a este escenario, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) compartió con Gestión un reporte que analiza el intercambio comercial agropecuario entre ambas economías.

Durante los últimos diez años las importaciones de productos agropecuarios procedentes de la India han sido superiores a las exportaciones hacia dicho mercado , con un saldo creciente y permanentemente favorable a las exportaciones del país asiático.

“Las importaciones desde la India muestran una tasa de crecimiento sostenido en el tiempo, con 17.5% de crecimiento promedio anual, alcanzando la cifra más elevada en el año 2022 con US$ 34.2 millones. En cambio, las exportaciones peruanas, de menores valores y volúmenes, muestran un comportamiento muy oscilante, con un crecimiento promedio anual de 3.6% y con una tendencia hacia la baja”, explica Midagri.

PERÚ: INTERCAMBIO COMERCIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS CON LA INDIA, 2012-2023

Exportaciones agropecuarias

En cuanto a las exportaciones peruanas de productos agropecuarios, es de observar que hasta el año 2015 mostró valores muy modestos pero con un comportamiento creciente, registrando en dicho año la cifra más elevada, con US$ 7.9 millones. En los siguientes años muestra un comportamiento muy inestable aunque con una tedencia hacia la baja, que toca piso en el año 2020 con US$ 2.6 millones , para empezar a recuperarse en los dos siguientes años con US$ 4.3 millones y US$ 6.2 millones respectivamente (45% de incremento entre estos dos años).

En el periodo enero-junio del 2023 se aprecia un incremento de las exportaciones de un 30% (a US$ 3.4 millones). Los productos que explican este comportamiento son mayormente productos intermedios como la tara en polvo, los mucilagos y espesativos, las nueces del Brasil, el achiote, carmin de cochinilla y las uvas frescas.

“En años anteriores los productos que resaltaban por su valor exportado eran las uvas frescas, el cacao en grano, y los frijoles y pallares, productos que se podrían volver a colocar en dicho mercado, ya que éste sigue demandando desde terceros países”, comenta el ministerio.

Agrega que: “ El Perú dispone de una oferta exportable básicamente de productos frescos, los mismos que la India no muestra mayores niveles de importación , además que dicho país mantiene una serie de mecanismos de protección interna de carácter arancelario y no arancelario que limitan una mayor importación desde el exterior, entre ellos del Perú, salvo de materias primas para su procesamiento”.

Alrededor de 20 subpartidas arancelarias representan el 98% del total importado en promedio, lo cual nos muestra el elevado nivel de concentración de las exportaciones agropecuarias peruanas en el mercado asiático.

Importaciones agropecuarias

Alrededor de 30 productos que representan un 95% del total importado. El valor importado, muestra una tasa de crecimiento de un 20% promedio anual en los últimos diez años, alcanzando la cifra más elevada en el 2022 con un valor de US$ 34.2 millones .

“Los productos que explican este comportamiento son las demás materias vegetales de las especies utilizadas principalmente para relleno con US$ 14 millones, semillas de comino sin triturar, ni pulverizar, con una cifra de US$ 4 millones, aunque en años anteriores se logró importar mayores valores”, detalla.

A esto se suman las preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales y los mucilagos y espesativos de la algarroba, por un valor de US$ 3 millones y US$ 1.5 millones respectívamente. Más abajo se observan las importaciones de productos para la alimentación de animales.

“Se puede observar que las importaciones procedentes de la India no son en la mayor parte de los casos de productos sensibles para el país. Son básicamente importaciones son de semillas y otros insumos para la industria alimentaria de persona y animales. Asimismo, no se observan importaciones de productos frescos, se entiende por la distancia existente entre ambos mercados y porque dicho país no presenta exportaciones de este tipo de productos hacia otros mercados internacionales”, argumenta el ministerio.

Clase media. Se estima que al 2030 la India va ser el país con una mayor cantidad de clase media del mundo, con alrededor de 600 millones de consumidores, siendo una economía que ha basado su desarrollo económico en su mercado interno y la capacidad de compra de sus consumidores.

¿Oportunidades?

La balanza comercial de productos agropecuarios refleja un saldo comercial permanentemente favorable a India debido a sus elevadas exportaciones de arroz (primer exportador mundial), de azúcar de caña (segundo productor mundial), carne de bovino congelada, entre otros productos. Los mercados que abastece son básicamente Asia, África y Medio Oriente, siendo muy escazas o nulas las exportaciones dirigidas hacia el mercado americano o latinoamericano.

En cuanto a la balanza comercial bilateral de productos agropecuarios, esta muestra un saldo permanentemente favorable a la India, aunque de valores y volúmenes poco significativos y poco diversificados, comparado el comercio de ambos países con terceros proveedores.

“ En un contexto de un acuerdo de libre comercio entre el Perú y la India, sería una gran oportunidad para el Perú convertirse en uno de sus principales abastecedores de productos premium agrícolas frescos, refrigerados y/o congelados para el consumo de la clase media de la India , siempre y cuando estos productos se encuentren liberados de todo tipo de restricciones arancelarias y no arancelarias, que usualmente la India se caracteriza por aplicarlas de una manera permanente y bajo circunstancias aun imprevistas”, subraya Midagri.

Las posibilidades de desarrollo de las exportaciones peruanas en el mercado de la India deben venir aparejadas a la implementación de un sistema logístico de transporte e infraestructura de mantenimiento refrigerado que permita llegar a mercados lejanos como el asiático en general y a la India en particular, aprovechando las ventajas que se podrían derivar de la suscripción de un tratado de libre comercio con dicho país, agrega el ministerio.

La India cuenta con una serie de mecanismos de apoyo y de subvenciones a su sector agropecuario y a la pequeña agricultura en particular, así que para el Midagri, en el marco de un acuerdo de libre comercio el Perú debería adoptar una serie de mecanismos de defensa comercial a fin de neutralizar el impacto negativo de dichas medidas.