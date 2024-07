Han pasado 15 años desde que entró en vigencia el Acuerdo de Promoción Comercial Perú – Estados Unidos, y parte de los resultados obtenidos es un total de US$ 101,000 millones en exportaciones, de los cuales el 51% corresponde a exportaciones no tradicionales.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) resaltó que el país norteamericano es el segundo socio comercial más importante del país y el principal mercado de destino para productos no tradicionales, incluyendo las agroexportaciones y el sector textil-confecciones.

“Desde la entrada en vigor del Acuerdo, hemos sido testigos de crecimiento del 91% en las exportaciones peruanas hacia el mercado estadounidense, pasando de un valor de US$ 4,700 millones en 2009 a más de US$ 9,100 millones en 2023,” señaló la ministra Elizabeth Galdo en el evento conmemorativo de este Acuerdo.

Por su parte, la embajadora de Estados Unidos en Perú, Stephanie Syptak-Ramnath resaltó que la relación comercial entre ambos países ha generado miles de empleos. “Las exportaciones a Estados Unidos crean más de un millón de empleos. El crecimiento comercial más impresionante es el de las exportaciones agrícolas”, indicó.

Desde el 2009

El Acuerdo de Promoción Comercial Perú – Estados Unidos se firmó en Washington D.C. el 12 de abril de 2006 y entró en vigor el 1 de febrero de 2009. En los 15 años de vigencia, más de 9,254 empresas peruanas han incursionado por primera vez en el mercado estadounidense. Solo en 2023, casi 3,000 empresas peruanas exportaron a Estados Unidos, de las cuales el 63% fueron mipymes.

En el último año, los productos más exportados al mercado estadounidense fueron arándanos (US$ 967 millones), uvas (US$ 841 millones), espárragos (US$ 288 millones); oro (US$ 941 millones), cobre (US$ 726 millones); y prendas de vestir de algodón (US$ 525 millones).