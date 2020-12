El proyecto Mina Justa, que empezó a construir la empresa Marcobre en el 2018 y comprende una inversión de US$ 1,600 millones para la explotación de cobre en la región Ica, estará concluido en el primes semestre del 2021, según informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Vale recordar que con el brote de la pandemia en el Perú a mediados de marzo, el citado proyecto y otros se vieron paralizados, pero Marcobre (integrado en un 60% por el Grupo Breca y en 40% por la compañía chilena Copec) planteó en mayo una solicitud de reinicio de obras ante el Minem.

Otros proyectos

En un reporte sobre la cartera de proyectos pendientes en minería, el Minem explicó que, anteriormente, en el 2020 se tenía previsto el inicio de seis proyectos de construcción de minas, pero debido a la pandemia que generó el COVID-19, los mismos fueron reprogramados para años posteriores.

Ante esa situación, detalló, proyectos como Corani (US$ 579 millones), para producir plata en Puno; Yanacocha Sulfuros (US$ 2,100 millones), para extraer oro en Cajamarca; Optimización Inmaculada (US$ 136 millones), para explotar también oro en Ayacucho, y el proyecto aurífero San Gabriel (US$ 422 millones), en Moquegua, reprogramaron su inicio de construcción para el 2021.

En el caso ya citado de Optimización Inmaculada, su puesta en operación está prevista para el 2022, mientras que San Gabriel estaría operativo durante el 2023.

En cuanto a Corani y Yanacocha Sulfuros, su operación está estimada a iniciarse el 2024.

Para el año entrante, según ese documento, también se ha previsto el inicio de otros tres proyectos como el caso de Ampliación Shouxin (US$ 140 millones) para producir hierro en Ica; Chalcobamba Fase I (US$ 130 millones), que es el proyecto de reposición para aumentar producción de cobre de Las Bambas); y Pampacancha (US$ 70 millones, proyecto cuprífero de reposición de Constancia), en Cusco.

Con esto, suman 7 los proyectos que iniciarán obras el 2021, con una inversión total de US$ 3,577 millones.

Anteriormente, en la página web del Minem se había informado que había seis grandes proyectos que empezarían construcción entre el 2022 y el 2025 por US$ 8,176 millones, entre ellos Los Chancas, Michiquillay, Trapiche, Planta de Cobre Río Seco, Magistral y Zafranal (Gestión 15.12.2020), aunque en ese momento no había señalado qué proyectos iniciarían obras el 2021.

Aún sin fecha

De otro lado, la cartera cuenta con 28 proyectos de minas que aún no tienen definida fecha de inicio de construcción, debido a que están en etapa temprana de desarrollo o se encuentran solucionando imprevistos de tipo social, legal, financiero.

Adicionalmente, anotó el Minem, se cuenta con un caso de construcción paralizada (el proyecto Ariana).Este grupo concentra el 64.2% de participación en la inversión global de la cartera (US$ 36,029 millones).