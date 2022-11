Bancos, como Citigroup Inc. y Wells Fargo & Co., trabajarán con el Centro de Innovación de Nueva York de la Reserva Federal en una nueva red como parte de la prueba de 12 semanas. La tecnología, conocida como red de responsabilidad regulada, permitirá a los bancos simular la emisión de dinero digital que representa los fondos propios de sus clientes antes de liquidar las reservas del banco central en un libro mayor distribuido.

El nuevo sistema podría resolver problemas, incluido el movimiento de efectivo a través de las fronteras, un proceso a veces largo y engorroso debido a la gran cantidad de sistemas que utilizan los bancos y los Gobiernos de todo el mundo.

”Los dólares estadounidenses programables pueden ser necesarios para respaldar nuevos modelos comerciales y proporcionar una base para innovaciones muy necesarias en acuerdos financieros e infraestructura”, dijo el martes en un comunicado Tony McLaughlin, director gerente de pagos emergentes y desarrollo comercial en la división de soluciones comerciales y de tesorería de Citigroup.

“Proyectos como este, que se centran en la digitalización del dinero del banco central y los depósitos bancarios individuales, podrían expandirse para tener una visión más amplia de la oportunidad”, agregó.

Durante años, los bancos más grandes de Wall Street han explorado el uso de cadenas de bloques en sus negocios para todo, desde pagos interbancarios hasta hipotecas y operaciones transfronterizas. Aun así, el movimiento de esta semana se produce en medio de una caída en los mercados de criptomonedas tras el colapso del imperio de activos digitales de Sam Bankman-Fried de la semana pasada.

Los tokens involucrados en la prueba son diferentes del token FTX, conocido como FTT, que estuvo en el centro del colapso del intercambio. En cambio, cada dólar digital simulado representará un dólar estadounidense.

Otros participantes

Bank of New York Mellon Corp., HSBC Holdings Plc, PNC Financial Services Group Inc., Toronto-Dominion Bank, Truist Financial Corp. y U.S. Bancorp también participan en la prueba, junto con la red de pagos Mastercard Inc.

Además de evaluar las monedas digitales del banco central y las criptomonedas estables compatibles, “debería existir la opción de aprovechar la escala y el valor económico de los depósitos bancarios”, dijo en el comunicado Raj Dhamodharan, jefe de criptomonedas y cadena de bloques de Mastercard. La red de responsabilidad regulada “es una prueba de concepto innovadora liderada por la industria que podría ayudar a dar forma a cómo los consumidores y las empresas ven la credibilidad de los pagos basados en tokens”.

La nueva red está destinada a cumplir con las leyes y regulaciones existentes para el procesamiento de pagos basados en depósitos, incluidos los requisitos contra el lavado de dinero. Después de la prueba de 12 semanas, los bancos publicarán los resultados, dijeron en un comunicado, aunque los prestamistas “no están comprometidos con ninguna fase futura del trabajo” una vez que se complete la prueba.

Si bien el trabajo inicial se centrará en simular dinero digital emitido por instituciones reguladas en dólares estadounidenses, el concepto podría extenderse a operaciones en múltiples monedas y criptomonedas estables, que normalmente están respaldadas uno a uno por otro activo como el dólar o el euro.

El Centro de Innovación de Nueva York “espera colaborar con miembros de la comunidad bancaria para avanzar en la investigación sobre la tokenización de activos y el futuro de las infraestructuras del mercado financiero en Estados Unidos a medida que evolucionan el dinero y la banca”, dijo Per von Zelowitz, director del centro, en un comunicado.