La crisis política que afronta el país ha tenido impacto sobre los mercados financieros y cambiarios locales. Los tesoreros de la banca estimaron el lunes que en el corto plazo el dólar experimentará fuertes presiones al alza, las cuales serán atenuadas por las intervenciones del BCRP.

En ese sentido, respecto al precio del dólar en Perú, hay dos factores que juegan en contra. Primero, el contexto externo relacionado a la guerra comercial y, en segundo lugar, la crisis política e institucional grave que actualmente afronta el país. Según Matías Maciel, CFO y cofundador de la fintech Rextie, “ambas situaciones empujan el tipo de cambio al alza porque generan incertidumbre y el mercado está a la expectativa de cómo van a evolucionar”.

Maciel indica que, “el Perú no ha reaccionado de la manera en que lo han hecho otros lugares, donde la gente se ha lanzado a comprar dólares. Es cierto que el precio está un poco más alto que días anteriores, pero no se ha disparado. Esto habla de que el mercado continúa a la expectativa. Seguramente el dólar variará más que en semanas anteriores, pero atado al cambio de humor del mercado”.

En esa misma línea, según Daniel Bonifaz, CEO y cofundador de Kambista, “entre lunes en la noche y el martes en la mañana, hemos tenido un pico en todo el mes por la cantidad de operaciones que los usuarios han realizado”. No obstante, además de la crisis institucional, un tercer factor está relacionado a que “el martes se hicieron muchas operaciones porque este suceso se ha mezclado con el pago de fin de mes y la gente tiene que pagar sus deudas en dólares”.

Asimismo, indicó Bonifaz, que “en la medida en que estos nuevos sucesos se esclarezcan y la incertidumbre baje, el dólar tenderá a comportarse como lo venía haciendo, motivado más por drivers externos que internos”.

Normalmente el BCR interviene mucho y por eso vemos que la volatilidad no es tan brusca como en otros países. Para Bonifaz, “cuando se tiene un escenario de alta volatilidad, no es tan conveniente comprar dólares porque la compra no es tan competitiva”.

Escenarios políticos

En cuanto al mejor escenario político para el Perú, Maciel indica que es importante que este se continúe dentro del marco de la Constitución. “Lo mejor que le puede pasar al país es que se mantenga el orden democrático, y que esta situación se solucione lo más pronto posible".

Por otro lado, para Bonifaz, “el mejor escenario va a depender mucho más de las expectativas de las personas. Es decir, si el mercado toma el cierre del Congreso como algo positivo y lo relaciona a nuevos aires o una nueva oportunidad para rehacer la economía del país, el dólar se puede estabilizar y luego bajará”.

Al final, depende de cómo se tomen las noticias. “El suceso político no es el que altera el precio del dólar, sino es la reacción del mercado lo que hace que se eleve”, indicó Bonifaz.

Es relevante acotar que, “en situaciones de alta incertidumbre, los jugadores del mercado (cambistas, casas de cambio, entidades financieras, entre otros) se aprovechan. Y esto se nota a través de ampliaciones en el spread”. Un aspecto rescatable es que existan jugadores como fintechs cambiarias y casas de cambio digitales. De esta forma, “la gente tiene dónde refugiarse ya que el spread de las fintechs es mucho más reducido y permite seguir comprando y vendiendo con normalidad, sin asumir costos tan elevados”, puntualizó Maciel.