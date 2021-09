El dólar cerró alza el miércoles en la plaza cambiaria por cuarta jornada consecutiva y marcó un nuevo máximo histórico a pesar de la intervención del Banco Central de Reserva (BCR) en medio del ruido político, mientras que a nivel global el billete verde se fortalecía por las expectativas del próximo retiro de estímulos monetarios en Estados Unidos.

Al término de las operaciones, el precio del dólar se situó en S/ 4.1290 en el mercado interbancario, un nivel que superó el pico de S/ 4.1280 registrado en la víspera. El billete verde reportó un avance de 0.02% frente al cierre de la jornada del martes .

Si bien el dólar retrocedió hasta los S/ 4.1236, luego retomó una tendencia ascendente durante la jornada. Para frenar la subida de la divisa estadounidense, el instituto emisor salió a colocar swaps cambiarios por S/ 600 millones en tres subastas y swaps de tasas de interés por S/ 800 millones en tres subastas.

Sin embargo, el BCR tuvo que reforzar sus intervenciones y también vendió al contado US$ 190 millones (mercado spot) minutos antes del cierre de la jornada. Con esto, la autoridad monetaria acumuló ventas por US$ 2,333 millones en setiembre mientras que en el año ya suma US$ 8,757 millones.

Los participantes del mercado cambiario están demandando dólares presionando al alza el tipo de cambio ante la incertidumbre generada por el entorno político, según operadores.

A nivel internacional, el dólar escalaba hasta un máximo de 10 meses y medio contra monedas pares, impulsado por crecientes expectativas de una reducción de los estímulos de la Reserva Federal (Fed) al final de este año y alzas de tasas de interés en Estados Unidos, posiblemente en el último tramo del 2022.

“La moneda de reserva mundial —considerada como un refugio en tiempos de estrés en los mercados— se ha fortalecido en los últimos días mientras los inversores se centran en el temor a una desaceleración de la economía global, el alza de los precios energéticos y el fuerte aumento del rendimiento de los bonos del Tesoro”, dijo Reuters.

Con el resultado de la jornada, el dólar acumula una ganancia de 14.09% frente al sol peruano en lo que va del 2021, tras cerrar en S/ 3.619 el año pasado.