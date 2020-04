La OPEP y Rusia aplazaron una reunión prevista para el lunes hasta más tarde en la próxima semana, dijeron fuentes del cartel el sábado, mientras se intensificaba el choque entre Moscú y Arabia Saudita a cuenta de quién es el culpable del desplome de los precios del crudo.

El aplazamiento del encuentro se produjo a pesar de la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, grupo conocido como OPEP+, estabilicen de forma urgente los mercados petroleros mundiales.

La OPEP+ está trabajando en un recorte de producción sin precedentes equivalente a cerca del 10% del suministro mundial, o 10 millones de barriles por día, en los que estados miembros esperan sea una iniciativa global que incluya a Estados Unidos.

Los precios del crudo tocaron un mínimo de 18 años el 30 de marzo por el desplome de la demanda generado por los cierres decretados para frenar la propagación de la pandemia de coronavirus, así como por la incapacidad de la OPEP+ para extender un pacto previo de reducción de bombeo que expiraba el 31 de marzo.

No obstante, Washington no se ha comprometido aún con una posible participación en el nuevo acuerdo, y el presidente ruso, Vladimir Putin, culpó el viernes a Arabia Saudita por el hundimiento de los precios del petróleo, lo que provocó una firme respuesta de Riad el sábado.

"El ministro de Energía ruso fue el primero en declarar a los medios que todos los países participantes quedaban absueltos de sus compromisos a partir del 1 de abril, lo que llevó a la decisión adoptada por los países de elevar su producción", dijo el ministro de Energía saudí, príncipe Abdulaziz bin Salman, en un comunicado publicado por la agencia estatal de noticias SPA.

El viernes, durante una videoconferencia con funcionarios gubernamentales y jefes de las grandes petroleras rusas, Putin dijo que la razón principal del desplome de los precios fue el impacto del coronavirus en la demanda.

"La segunda razón tras el colapso de los precios es la retirada de nuestros socios de Arabia Saudita del acuerdo de la OPEP+, su incremento de producción y la información que se conoció al mismo tiempo sobre la disponibilidad de nuestros socios para ofrecer incluso un descuento por el crudo", afirmó.

Tres fuentes de la OPEP, que pidieron permanecer en el anonimato, dijeron que el encuentro de emergencia virtual planeado para el lunes será pospuesto probablemente hasta el 8 o 9 de abril para permitir más tiempo para las negociaciones.

Con anterioridad, las fuentes habían minimizado el pulso entre Moscú y Riad, asegurando que la atmósfera seguía siendo positiva, aunque no había aún un borrador de acuerdo o un pacto sobre detalles como el nivel de referencia a partir del cual fijar los recortes al bombeo.

"El primer problema es que tenemos que recortar desde el nivel de producción actual, no volver al previo a la crisis", comentó una de las fuentes de la OPEP. "El segundo asunto son los estadounidenses, que tienen que jugar un papel".

El petróleo se alejó esta semana de los mínimos de US$ 20 por barril y el Brent cerró el viernes a US$ 34.11, lejos aún de los US$ 66 con que acabó 2019.