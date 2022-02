Los precios del oro subían el miércoles ayudados por una leve caída del dólar, si bien el lingote, considerado un activo de refugio, retrocedió desde su mayor nivel en ocho meses por una distensión de la crisis de Ucrania en la que se temía por una invasión de tropas rusas.

El oro al contado ganaba un 0.2% a US$ 1,856.83 la onza a las 10:18 GMT. Los futuros de oro en Estados Unidos cotizaban con un alza de US$ 0.24% a 1,860 la onza.

El martes, los precios del oro tocaron su nivel más alto desde junio del año pasado, antes de cambiar de tendencia para cerrar con una pérdida de casi un 1%.

Las acciones en Asia repuntaron después de que Moscú indicó que devolvería algunas tropas a sus bases después de los ejercicios militares. Rusia ha estado acumulando cientos de soldados cerca de la frontera con Ucrania, lo que ha tensionado las relaciones con las naciones de Occidente y la OTAN.

El índice dólar cedía ligeramente el miércoles, lo que hacía que los lingotes que se transan en la moneda estadounidense fueran menos costosos para los inversores fuera de Estados Unidos.

Los precios al consumidor británicos aumentaron al ritmo anual más rápido en casi 30 años el mes pasado, lo que reforzó las posibilidades de que el Banco de Inglaterra eleve las tasas de interés por tercera vez consecutiva.

La Reserva Federal de Estados Unidos iniciará su ciclo de ajuste monetario en marzo con un aumento de la tasa de interés de 25 puntos básicos, según un sondeo de Reuters, pero una minoría creciente dice que optará por un alza más agresiva de medio punto porcentual para contener la inflación desbocada.

Las tasas de interés más altas en Estados Unidos aumentan el costo de oportunidad de mantener lingotes como inversión.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado subía 0.8% a US$ 23,53 por onza, el platino ganaba 0.3% a US$ 1,028.28 la onza, y el paladio sumaba 1.7% a US$ 2,286.52 la onza.

Con información de Reuters