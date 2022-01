Los precios del oro se mantenían cerca de máximos de 10 semanas el miércoles, ya que los inversores buscaban la seguridad del lingote en medio de la crisis entre Ucrania y Rusia, aunque la fortaleza del dólar presionaba antes de un inminente alza de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

A las 10:30 GMT, el oro al contado cedía un 0.1% a US$ 1,846.13 por onza, cerca aún de su nivel más alto desde el 19 de noviembre, tocado el martes. Los futuros del oro en Estados Unidos caían un 0.4% a US$ 1,846.10.

“La resistencia del oro en los últimos tiempos será puesta a prueba por las últimas señales de política monetaria que emanen del FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed, por sus siglas en inglés) hoy”, dijo Han Tan, analista de Extinity.

El dólar operaba cerca de su cota más elevada desde el 7 de enero antes de la decisión de política de la Fed, que se espera a las 19:00 GMT.

Las subidas de tasas elevarían el costo de oportunidad de tener oro, que no devenga intereses, pero el lingote ha contado en fechas recientes con el apoyo de la demanda de refugio por las tensiones sobre Ucrania y la volatilidad de los mercados.

En otros metales preciosos, el paladio ganaba un 1.7% a US$ 2,238.49, tras tocar su máximo desde el 9 de septiembre; la plata subía un 0.4% a US$ 23,90; y el platino avanzaba un 1.7% a US$ 1,042.33.

Con información de Reuters

VIDEO RECOMENDADO

Estas son las imágenes que dejó el derrame de petróleo en Ventanilla, contaminando la fauna, flora, playas y dos áreas protegidas.