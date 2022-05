El oro subía el miércoles, apoyado por un retroceso del dólar y del rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense, mientras los inversores se preparan para unos datos de inflación en Estados Unidos que podrían determinar la agresividad con la que la Reserva Federal subirá las tasas de interés.

A las 1144 GMT, el oro al contado subía un 0.7%, a US$ 1,851.26 por onza, tras tocar más temprano en la sesión su mínimo desde el 11 de febrero. Los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0.6%, a US$ 1,851.50.

El dólar cedía un 0.3%, cerca aún de los máximos de dos décadas alcanzados el lunes, mientras que el rendimiento de los bonos referenciales a 10 años retrocedía desde sus recientes máximos.

“El oro al contado está experimentando un cierto alivio a medida que el dólar se modera y los rendimientos del Tesoro a 10 años vuelven a situarse por debajo del 3% antes de los datos de inflación de Estados Unidos, que se esperan con gran interés”, dijo Han Tan, analista jefe de mercado de Exinity.

“Si la inflación en Estados Unidos se acelera de forma persistente, el oro al contado podría romper por debajo de su promedio móvil simple de 200 días y del nivel de soporte inmediato de Fibonacci en torno a los US$ 1,830”, agregó.

Los analistas esperan un fuerte retroceso en el crecimiento mensual del Índice de Precios al Consumo en Estados Unidos para abril, enfriándose hasta el 0.2% desde el 1.2% de marzo, acumulando un incremento anual del 8.1%.

En otros metales preciosos, la plata al contado ganaba un 2.3%, a US$ 21.72 por onza; el platino subía un 2.8%, a US$ 990.59; y el paladio bajaba un 0.7%, a US$ 2,051.52.

