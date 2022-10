Los precios del oro caían el martes, ya que el dólar recuperaba algo de terreno, pero las pérdidas eran limitadas por las expectativas de que la Reserva Federal pueda hacer una pausa en su rápida trayectoria de subida de las tasas de interés.

A las 09:55 GMT, el oro al contado cedía un 0.5%, a US$ 1,640.90 por onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos restaban un 0.5%, a US$ 1,645.00.

Las expectativas de una Fed menos dura habían presionado al dólar, pero el billete verde está volviendo a subir, impulsando al oro en la dirección opuesta, dijo Ricardo Evangelista, analista senior de ActivTrades.

Es probable que el lingote mantenga un rango relativamente estrecho, ya que también se espera que el dólar se estabilice a medida que se acerque la próxima reunión de la Fed, añadió.

El índice dólar encontraba algo de equilibrio debido al desplome del yuan, recuperándose ligeramente de una caída a su mínimo desde el 6 de octubre en la sesión anterior.

El avance de la divisa estadounidense hace que el metal dorado sea poco atractivo para los compradores extranjeros.

En otros metales preciosos, la plata al contado caía un 2.2%, a US$ 18.84 por onza; el platino bajaba un 1.4%, a US$ 911.49; y el paladio subía un 0.2%, a US$ 1,971.19.

Con información de Reuters