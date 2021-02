Los precios del oro subían este viernes pero iban camino a sufrir su mayor baja semanal en cuatro semanas, ya que los inversores continuaban apostando en favor del dólar en el corto plazo, mientras que los rendimientos de la deuda estadounidense también avanzaban.

El oro al contado sumaba 0.61% a US$ 1,802.10 la onza a las 1226 GMT, luego de haber caído a su menor nivel desde el 1 de diciembre el jueves. Los futuros del oro en Estados Unidos ganaban 0.9% a US$ 1,807.80 la onza.

La caída inicial del oro bajo el umbral de US$ 1,800 la onza generó cierto interés de compra, tal como lo reflejan las operaciones de fondos ETF respaldados por el lingote, dijo el analista de Carsten Fritsch de Commerzbank en una nota enviada a clientes.

El SPDR Gold Trust , el mayor fondo ETF respaldado por oro, registró el jueves su mayor cantidad de ingresos desde el 15 de enero.

Pero en la semana, el metal acumulaba un descenso de 2.2%, en el que podría ser su mayor declive desde la semana del 8 de enero.

“El oro está sufriendo una paliza”, dijo el jefe analista de CMC Markets en Reino Unido, Michael Hewson, y añadió que los rendimientos más altos de los bonos del Tesoro estadounidenses eran mucho más atractivos ahora respecto a la inversión en oro.

El índice dólar estaba en vías de anotar su mejor semana en tres meses. El avance de la moneda estadounidense suele hacer más costosas las posiciones en oro para los inversores que manejan otras divisas.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado subía 1.2% a US$ 26.60 la onza, pero marcaba una baja acumulada de 1.5% para esta semana. El platino sumaba 1.3% a US$ 1,111.55 la onza y el paladio escalaba 1.5% a US$ 2,317.68 la onza.