Los precios del oro se estabilizaron el miércoles mientras los inversores se preparaban para el resultado de una reunión de la Reserva Federal y las declaraciones de su presidente, Jerome Powell, sobre la reducción de su apoyo masivo a una economía golpeada por la pandemia.

A las 1110 GMT, el oro al contado operaba con pocos cambios en US$ 1,773.81 por onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos caían un 0.2% a US$ 1,774.90.

“Los mercados ya incorporaron en sus predicciones un resultado cada vez más agresivo y los matices estarán en la conferencia de prensa (de Powell)”, dijo la analista de StoneX Rhona O’Connell, agregando que el oro también está viendo “alguna cobertura de riesgo de refugio seguro por Evergrande”.

“(Pero) el flujo de inversión en general ha sido limitado con los mercados concentrándose, incluso concentrándose demasiado, en el FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto)”, agregó O’Connell.

La decisión de la Fed sigue siendo el foco y podría determinar el destino del lingote en el corto plazo, ya que un aumento de las tasas de interés en Estados Unidos elevaría el costo de oportunidad de mantener existencias del metal, que no rinde intereses.

La declaración de política del banco central después de una reunión de dos días será a las 1800 GMT. También se ofrecerán proyecciones de tasas de interés de la Fed para 2024 por primera vez.

Los inversores también están pendientes de Evergrande después de que el desarrollador inmobiliario chino dijo que pagaría algunos intereses de bonos que vencen el jueves.

La plata subía un 1.1% a US$ 22.72 la onza, mientras que el paladio ganaba un 3.7% a US$ 1,977.20. El platino subía un 1.7% a US$ 969.50.