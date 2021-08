Los precios del oro cotizaban el martes en un rango reducido debido a que los inversionistas se abstenían de realizar grandes apuestas antes de las cifras de empleo en Estados Unidos, que se conocerán más adelante en la semana y se espera que arrojen más luces sobre la salud del mercado laboral y el momento de la reducción de estímulos de la Reserva Federal.

A las 11:14 GMT, el oro al contado caía un 0.25% a US$ 1,809.58 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos perdían un 0.48% a US$ 1,813.5.

“Las próximas cifras de las nóminas no agrícolas de Estados Unidos podrían dictar el próximo gran movimiento del oro, dependiendo de cómo los datos económicos informen a los participantes del mercado sobre las perspectivas de política monetaria de la Fed”, dijo Han Tan, analista jefe de mercado de Exinity.

El dato de las nóminas no agrícolas de julio en Estados Unidos, que se entregará el viernes, es el último informe importante sobre empleos antes de que los funcionarios de bancos centrales de todo el mundo celebren su reunión anual en Jackson Hole a fines de agosto. Economistas consultados en una encuesta de Reuters proyectaron un aumento de 926,000 puestos de trabajo.

El gobernador de la Fed Christopher Waller dijo el lunes que el banco central podría comenzar a reducir su apoyo en octubre si los próximos dos informes de empleo mensuales muestran la creación de entre 800,000 a 1 millón puestos de trabajo, como él espera.

El ascenso del oro se ha visto limitado por las perspectivas inminentes de una reducción gradual de los estímulos de la Fed, dijo Tan de Exinity, y agregó que “los activos de refugio seguro se han visto respaldados por preocupaciones persistentes sobre los riesgos a la baja que plantea la variante Delta”.

Tasas de interés más altas hacen que el oro, que no rinde intereses, sea menos atractivo.

Sin embargo, las preocupaciones sobre la propagación global de la variante Delta del coronavirus mantenían bajo presión a las acciones europeas y ofrecían un respiro a los activos de refugio seguro como el oro.

Entre otros metales preciosos, la plata operaba estable a US$ 25.48 la onza, el platino perdía un 0.18% a US$ 1,064.01 la onza y el paladio subía un 0.57% a US$ 2,695.18.