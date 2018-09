Oro se estabiliza por baja del dólar, operadores aguardan reunión de la FED

Los precios del oro cotizaban estables el lunes, en respuesta a un ligero descenso del dólar, aunque el mercado operaba con un volumen acotado de negocios debido a que los inversores están a la espera de la reunión de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos de esta semana.

El oro al contado cotizaba con una baja marginal de 0.02% a US$ 1,198.85 la onza a las 10:00 (GMT), después de haber caído hasta 1.3% el viernes.

Los futuros del oro de Estados Unidos avanzaban un 0.2% a US$1,203.20 la onza. La liquidez era reducida en los negocios de Asia el lunes, ya que los mercados de Japón y China se encontraban cerrados por feriados.

"El oro requiere un factor de impulso importante en este momento", dijo Ole Hansen, jefe de estrategias de materias primas de Saxo Bank en Copenhague.

Los inversores están aguardando los detalles de la reunión de dos días de la Reserva Federal que concluye el miércoles, cuando se prevé que el banco central estadounidense suba sus tasas de interés y ofrezca señales sobre el panorama en torno a los ajustes monetarios.

El oro ha perdido más de 12% desde sus máximos de abril, afectado por las disputas comerciales y el incremento de los costos de financiamiento en Estados Unidos que reducen la demanda por el lingote.

El índice dólar tampoco arrojaba una tendencia clara, aunque se fortaleció en las operaciones en Asia tras la noticia de que China canceló sus negociaciones comerciales con Estados Unidos.

Entre otros metales preciosos, la plata ganaba 0.3% a US$ 14.29 la onza; mientras que el platino sumaba 0.4% a US$ 830.10 la onza; y el paladio avanzaba 0.8% a US$ 1,057.60 la onza.