El oro se mantenía estable este miércoles luego de caer casi un 1% en la sesión previa, mientras las acciones europeas bajaban presionadas por la incertidumbre en torno a la salida de Reino Unido desde la Unión Europea y el paladio tocaba un nuevo máximo debido a sus ajustados suministros.

El oro al contado subía un 0.05% a US$ 1,481.66 la onza a las 11:05 GMT. Los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0.2% a US$ 1,486.20.

“El euro se ha apreciado frente al dólar, los mercados bursátiles bajaban un poco también, lo que parece relacionado a las negociaciones sobre el Brexit después de la euforia de ayer, pero aún hay algunos riesgos en esas conversaciones”, dijo el analista Peter Fertig de Quantitative Commodity Research.

“Los acontecimientos de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China son nuevamente mucho ruido y pocas nueces, es un cese del fuego en el mejor de los casos, pero no es un acuerdo comercial realmente (...) así que las incertidumbres económicas aún son muy altas y deberían apuntalar al oro”, agregó.

Las negociaciones de último minuto entre Reino Unido y la UE para lograr un acuerdo sobre el Brexit, que se extendieron más allá de la medianoche del miércoles, fueron “constructivas”, pero aún no está claro si Londres evitará posponer la salida estipulada para el 31 de octubre.

Los actores del mercado ahora esperan el resultado de la cumbre del Brexit en Bruselas el jueves y viernes, que determinará si Gran Bretaña se encamina a un acuerdo para dejar el bloque en la fecha, a una salida desordenada o a un aplazamiento.

Por otra parte, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el martes cuatro proyectos de ley que asumen una línea dura frente a China, tres relativas a las manifestaciones en favor de la democracia en Hong Kong, lo que deterioró las relaciones entre Washington y Beijing.

Entre otros metales preciosos, el paladio subía un 0.6% a US$ 1,742.56 la onza luego de tocar un récord máximo de US$ 1,744.58. La plata perdía un 0.5% a US$ 17.28 la onza y el platino bajaba un 0.7% a US$ 881.66.