El oro caía el martes, lastrado por ganancias en los mercados bursátiles, pero las preocupaciones sobre los disturbios en las ciudades estadounidenses y las crecientes tensiones entre Washington y Pekín limitaban las pérdidas.

El oro al contado caía un 0.2% a US$ 1,736.92 la onza a las 0947 GMT, luego de que subió un 1% el lunes a su mayor nivel desde el 21 de mayo. Los futuros del oro en Estados Unidos operaban estables a US$ 1,750.

“Las tensiones entre Estados Unidos y China apoyan (al oro) por la demanda de refugio, pero también hay preocupaciones sobre una segunda ola de coronavirus”, dijo el analista Xiao Fu del Bank of China International, agregando que los inversores podrían estar preocupados por las protestas.

Las acciones globales subían a máximos de tres meses, debido a que los esfuerzos de recuperación global ante la pandemia del coronavirus pesaban más que las tensiones comerciales y los disturbios en Estados Unidos.

Las preocupaciones sobre el deterioro de las relaciones entre Pekín y Washington aumentaron después de reportes sobre una orden del gobierno chino a sus firmas estatales para que detuvieran las compras de soja estadounidense.

En tanto, en una señal de que lo peor de la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus habría quedado atrás, la actividad manufacturera en Estados Unidos subió levemente desde un mínimo de 11 años y la de China retornó inesperadamente a la expansión.

Reflejando la confianza de los inversores, las tenencias de SPDR Gold Trust, el mayor fondo respaldado en oro que cotiza en bolsa, crecieron el lunes un 0.5% a US$ 1,128.40 toneladas, su mayor nivel en siete años.

Entre otros metales preciosos, el paladio caía un 0.2% a US$ 1,958.25 la onza, el platino subía un 0.5% a US$ 851.46 la onza y la plata operaba sin cambios a US$ 18.27 por onza.