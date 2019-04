Oro cae a cerca de mínimos de 4 meses por fortaleza del dólar y búsqueda de activos de riesgo

Los precios del oro bajaban este martes a cerca de los mínimos de cuatro meses que tocó la semana pasada, ya que un dólar más fuerte y la continua preferencia por activos de mayor riesgo restaban interés por un metal tradicionalmente visto como refugio.

El oro al contado perdía 0.14% US$ 1,272.89 por onza a las 1014 GMT. Los futuros del oro en Estados Unidos, en tanto, bajaban un 0.2% a US$ 1,274.70 la onza.

Los mercados esperan la divulgación del dato del PBI de Estados Unidos que se conocerá esta semana en busca de señales sobre la fortaleza de la economía más grande del mundo.

Datos económicos mejores a lo esperado tanto en Estados Unidos como en China han mitigado últimamente las preocupaciones de los inversores sobre una fuerte desaceleración económica mundial, aunque débiles encuestas del sector manufacturero en Asia y Europa han mantenido ciertos temores.

Las fortaleza de las acciones durante este año también ha afectado el atractivo por el oro, que ha caído más de 5% desde el máximo de 2019 que tocó en febrero.

En otros metales, la plata operaba estable en US$ 14.97 por onza, el platino caía un 0.8% a US$ 888.70 por onza y el paladio bajaba 0.8% a US$ 1,374.77 por onza.