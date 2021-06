El precio del oro bajaba este lunes, ya que el dólar se afirmaba levemente y la atención de los inversionistas cambiaba a las lecturas sobre inflación en Estados Unidos que se conocerán esta semana y podrían dar pistas sobre cuánto aguantará la Reserva Federal antes de reducir su respaldo monetario.

El índice dólar se fortalecía un 0.1%, encareciendo el oro a los tenedores de otras divisas.

A las 0929 GMT, el oro al contado cedía un 0.3% a US$ 1,883.50 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos caían un 0.3% a US$ 1,885.40.

Los precios treparon más de un 1% en la sesión previa, tras un reporte de empleo más débil de lo esperado en Estados Unidos que calmó los temores de los inversores sobre un adelanto del fin del estímulo monetario por parte de la Fed.

Aunque una mayor firmeza del dólar y del rendimiento de los bonos del Tesoro están presionando a los precios, el lingote tiene muy buena oportunidad de volver a superar los US$ 1,900, ya que el ambiente sigue siendo muy constructivo para el metal dorado, dijo Eugen Weinberg, analista de Commerzbank.

A largo y medio plazo “podríamos ver más volatilidad en los mercados de acciones, lo que elevará el valor del oro como refugio al proteger contra la inflación”, agregó Weinberg.

La atención del mercado está puesta ahora en el próximo reporte sobre el índice de precios al consumidor en Estados Unidos y una reunión de política del Banco Central Europeo el jueves. Se espera que el BCE mantenga sus medidas de estímulo y deje el alivio como una perspectiva distante.

En otros metales preciosos, la plata perdía un 0.9% a US$ 27.53 la onza; el paladio bajaba un 0.2% a US$ 2,840.05 y el platino restó un 0.2% a US$ 1,159.60.