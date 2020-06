Los precios del oro subían el lunes por el debilitamiento del dólar y la agitación generada por los disturbios en ciudades estadounidenses, así como por el aumento de la tensión entre Washington y Pekín, que impulsaba la demanda del metal de refugio.

A las 0946 GMT, el oro al contado ganaba un 0.5%, a US$ 1,735.47 la onza, tras haber trepado un 1% más temprano. Los futuros del oro en Estados Unidos bajaban un 0.2%, a US$ 1,748.40 la onza.

“El alza de las tensiones entre China y Estados Unidos está generando compras de refugio. Las tensiones dentro de Estados Unidos no están ayudando a la causa, mientras que el dólar está en mínimos”, dijo Afshin Nabavi, vicepresidente senior de la correduría de metales preciosos MKS SA.

El dólar caía a su mínimo desde mediados de marzo, abaratando el oro para los tenedores de otras monedas.

Los medios estatales chinos y el gobierno de Hong Kong cargaron el domingo contra la afirmación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que pondrá fin al estatus especial de la excolonia británica si Pekín impone una nueva ley de seguridad nacional en la ciudad.

Asimismo, el domingo hubo saqueos en el sur de California, un camión cisterna se lanzó contra los manifestantes en Minneapolis y hubo enfrentamientos con la policía en Boston y Washington D.C., en un momento en que las autoridades estadounidenses intentan contener una ola de disturbios contra el racismo y las prácticas policiales.

El oro es considerado un activo seguro en tiempos de incertidumbre política y económica.

Entre otros metales preciosos, la plata mejoraba un 1.9%, a US$ 18.17 la onza, tras tocar su máximo desde el 25 de febrero; el paladio ganaba un 0.1%, a US$ 1,947.10; y el platino operaba estable a US$ 838.40.