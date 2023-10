De acuerdo al último informe realizado por la empresa de servicios inmobiliarios corporativos Cushman & Wakefield, se estima que entre el último trimestre del año y 2024 se entregarán 15,237 m2 en la categoría de oficinas Clase B, en su mayoría en proyectos ubicados en Miraflores y San Isidro Financiero. Más allá de esa fecha existen alrededor de 21,000 m2 en proyecto, pero considerando la fecha estimada de entrega aún no se puede asegurar si la construcción se pondrá en marcha.

Durante el tercer trimestre de 2023, se mantuvo el dinamismo del mercado de oficinas Clase B en Lima, así como la necesidad de los ocupantes por espacios con formatos más reducidos, especialmente dirigidos a profesionales independientes, pequeñas empresas y startups.

Además, el submercado de Miraflores, con el 23% del inventario total, cerró el trimestre con la mayor disponibilidad: de más de 40,000 m2 y una tasa de vacancia de 15.6%. Parte de esta disponibilidad se incrementó debido a la entrega de proyectos con formatos de oficinas boutique, que es el tipo de producto que en estos últimos años se ha estado desarrollando, ya que responde a un usuario que no estaba satisfecho con la oficina Clase B tradicional.

(Foto: Cushman & Wakefield)

Precios estables

El precio promedio de alquiler se mantuvo estable: en US$ 12.9 por m2 al mes, con un aumento mínimo. La evolución de este mercado ha llevado a una mayor implementación en las oficinas, lo que ha ampliado el rango de precios de renta, que varía entre US$ 8.5 y US$ 20 por m2, dependiendo de los acabados.

De acuerdo con el estudio, los submercados de Miraflores y San Isidro Financiero mantienen los precios más altos de alquiler con US$ 15 y US$ 13.7 por m2 al mes, respectivamente. Mientras tanto, las zonas que presentan menores precios son Callao y San Borja con US$ 9.5 y US$ 9.2 por m2 al mes, respectivamente.

SOBRE EL AUTOR Alejandro Milla Tapia Licenciado en Comunicación de la Universidad de Lima, con especialidad de periodismo y comunicación corporativa. Actualmente redacto en la sección negocios del Diario Gestión.