Mercados







No hay “superciclo” para materias primas pero cobre se beneficiará de economía verde “No creemos mucho en un superciclo ahora. Se empieza a ver que algunos bancos centrales comienzan a reducir la compra de bonos y, si no lo hacen, han comenzado a hablar de ello”, dijo Geordie Wilkes, jefe de investigación de Sucden Financial.