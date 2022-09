Las acciones caían, mientras que refugios como los bonos y el dólar subían, ya que los ansiosos inversores huían de los activos de riesgo después de que el presidente ruso Vladimir Putin ordenó el miércoles una movilización por Ucrania y acusó a Occidente de “chantaje nuclear”.

Las divisas europeas se vieron afectadas. El euro cedía un 0.4%, a US$ 0.9932, y la libra esterlina bajaba un 0.3%, a US$ 1,1346, tras tocar un nuevo mínimo de 37 años de US$ 1,1304.

Después de un declive inicial por los comentarios de Putin, las bolsas europeas reducían pérdidas, con un avance del 0.4% en el índice paneuropeo STOXX gracias al repunte de las acciones del petróleo y el gas en respuesta a una subida de los precios de la energía.

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subían, sugiriendo un inicio de jornada algo más fuerte en Wall Street más tarde.

El índice dólar, que compara al billete verde con una bolsa de seis destacadas monedas, ganaba un 0.32%, a 110.52 unidades, después de tocar un nuevo máximo de dos décadas, a 110.87.

Se espera que la Reserva Federal de Estados Unidos anuncie una nueva y agresiva subida de las tasas de interés más tarde en el día, en una semana repleta de importantes decisiones de los bancos centrales mundiales, mientras las principales medidas de volatilidad del mercado se acercaban a máximos de varias semanas.

“Habrá una mayor huida hacia la seguridad. Es probable que el dólar vuelva a ganar fuerza. Y creo que habrá un repunte de los fondos que quizás ofrezcan seguridad”, refirió Susannah Streeter, de Hargreaves Lansdown.

Putin dijo que firmó un decreto de movilización parcial a partir del miércoles, afirmando que está defendiendo los territorios rusos y que Occidente busca destruir el país.

El índice de acciones mundiales de MSCI cedía un 0.3%, rozando mínimos de dos meses, mientras que el oro, otro refugio tradicional, ganaba un 0.5%, cotizando en torno a los US$ 1,667.40 la onza, su mayor alza diaria en más de una semana.

Los precios del petróleo avanzaban más de un 2.3% y el gas natural se disparaba, ya que los operadores se preparan para un nuevo golpe al suministro energético mundial.

En Asia, durante la noche, el Nikkei japonés cayó un 1.36% y tocó su mínimo en dos semanas, mientras que las acciones chinas restaron un 0.71% y el Hang Seng de Hong Kong perdió un 1.48%.

El rendimiento de los bonos referenciales del Tesoro a 10 años tocó el martes el 3.604% por primera vez desde abril de 2011, antes de retroceder al 3.535% tras los comentarios de Putin.

Con información de Reuters