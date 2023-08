El mercado mundial del cobre refinado mostró un déficit de 90,000 toneladas métricas en junio, en comparación con un déficit de 58,000 toneladas métricas en mayo, dijo el Grupo de Estudio Internacional del Cobre (ICSG) en su último boletín mensual.

Durante los primeros seis meses del año, el mercado tuvo un superávit de 213,000 toneladas métricas en comparación con una brecha de 196,000 toneladas métricas en el mismo período del año anterior, dijo el ICSG.

La producción mundial de cobre refinado en junio fue de 2.25 millones de toneladas métricas, mientras que el consumo fue de 2.34 millones de toneladas métricas.

Al ajustar la cifra por los cambios en el inventario en los depósitos aduaneros de China, el déficit fue de 120,000 toneladas métricas en junio en relación con una brecha de 100,000 toneladas métricas en mayo, dijo el ICSG.

Los precios del cobre subieron el lunes, después que Reuters informó que los bancos estatales de China actuaron para estabilizar el desplome del yuan, dijeron operaciones, si bien la decepción por el último paquete de medidas para impulsar el crecimiento económico limitó las ganancias.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganó un 0.5% a US$ 8,280 por tonelada a las 1611 GMT, luego tres semanas consecutivas de pérdidas debido a las preocupaciones sobre el lento crecimiento y la demanda en China y en otros países.

Operadores dijeron que la intervención de China en los mercados de divisas había ayudado a revertir de los precios de otros metales industriales, entre ellos el aluminio, el zinc y el plomo.

El mercado detectó que los principales bancos estatales de China impulsaron activamente el yuan en las operaciones internacionales, dijeron tres fuentes con conocimiento del asunto, ya que la moneda está bajo una creciente presión por una perspectiva económica cada vez más sombría y las tensiones del sector inmobiliario.

China recortó el lunes su tasa de interés de referencia a un año y sorprendió a los mercados al mantener sin cambios el tipo a cinco años, incumpliendo las expectativas de recortes de ambas tasas.

“La continua preocupación por la economía china y la crisis inmobiliaria siguen ejerciendo presión sobre el complejo de los metales industriales”, declaró Ewa Manthey , estratega de materias primas de ING. “Todas las miradas están puestas en si Pekín desplegará más ayudas para su alicaída economía”.

El cobre, muy utilizado en los sectores de la energía y la construcción, también se ha visto presionado por el aumento de las existencias en los almacenes autorizados de la LME. Los inventarios han aumentado un 76%, a 95.325 toneladas, desde el 12 de julio.

En tanto, el plomo a tres meses sumó un 0.7%, a US$ 2,165 la tonelada. Entre otros metales básicos, el aluminio en la LME subió un 0.3%, a US$ 2,142.50 la tonelada, el zinc avanzó un 0.8% a US$ 2,319, el estaño aumentó un 1.6% a US$ 25,675 y el níquel sumó un 0.1% a US$ 20,150.

Fuente: Reuters