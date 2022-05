En un lujoso almuerzo celebrado este mes en Buenos Aires, 400 ejecutivos mineros y funcionarios gubernamentales se reunieron para brindar por las riquezas de recursos naturales de Argentina, en medio de una euforia empresarial que no se veía desde el primer intento del país por explotar sus yacimientos de petróleo de esquisto hace una década.

El atractivo para los inversores esta vez es el litio de Argentina. Hay una escasez inminente de este metal raro, una materia prima clave en las baterías utilizadas en los vehículos eléctricos.

Elon Musk dio señales de que Tesla Inc. podría participar en la minería para asegurar el suministro. Empresas chinas y estadounidenses se han enfrentado en una guerra de ofertas por los recursos de litio de Argentina, mientras que Rio Tinto Group y Zijin Mining Group Co. están invirtiendo más de US$ 1,000 millones en el país.

“Si Argentina no lo hiciera, sería casi imposible que el mercado del litio se mantuviera bien abastecido”, dijo Michael Widmer, director de investigación de metales de Bank of America.

Argentina tiene 13 proyectos de litio, más que cualquier otro país. Estados Unidos tiene 10.

El mundo necesita que el suministro de litio se quintuplique para fines de la década para satisfacer la demanda proyectada a medida que la revolución de los vehículos eléctricos alcanza su punto máximo, según BloombergNEF. Podría ser la última oportunidad de Argentina de ir más allá de su oferta tradicional de soja, granos y carne de vacuno, para convertirse en un peso pesado mundial en un nuevo sector.

El país tiene 19 millones de toneladas métricas de recursos de litio que aún no se han explotado, el doble que Chile. Sin embargo, Argentina lleva mucho tiempo luchando por atraer los importantes y constantes flujos de capital internacional necesarios para la explotación masiva de petróleo, gas natural, oro y plata encerrados en el subsuelo.

La formación de esquisto Vaca Muerta en la Patagonia es quizás el mejor ejemplo. Hace una década, todo eran rumores y promesas. Hubo una exención especial de los controles de capital que atrajo a Chevron Corp. Pero el goteo nunca se convirtió en una inundación: los problemas generales de Argentina y las intervenciones en los mercados de combustible frenaron el desarrollo.

Ahora, el mayor productor de litio del mundo, Albemarle Corp., planea reanudar la exploración en el salar de Antofalla, en Argentina, una zona más remota y menos desarrollada que Australia y Chile, donde la compañía ha estado explotando.

“No siempre podemos elegir dónde están nuestros recursos. Ahora que el mercado de vehículos eléctricos se está acelerando y la demanda realmente está creciendo, tenemos que desarrollar ese próximo recurso”, dijo Kent Masters, director ejecutivo de Albemarle.

Es una tarea difícil. Una caída de precios de dos años hasta mediados del 2020 puso en espera algunas minas nuevas y alejó a los inversores, lo que significa que la oferta adicional no está creciendo lo suficientemente rápido.

“Ahora la demanda está más madura. Se puede confiar más en ella”, dijo Jon Lamb, gestor de cartera de la empresa de inversión en metales y minería Orion Resource Partners. La consultora Benchmark Mineral Intelligence prevé que el mercado del litio crezca hasta los US$ 40,000 millones en el 2030, frente a los US$ 1,200 millones del 2015.

Posco Holdings Inc., uno de los mayores fabricantes de acero, está invirtiendo US$ 830 millones en una planta de hidróxido de litio en Argentina.

Esta inversión es crucial, considerando que el dominio de Australia y Chile en la industria del litio está a punto de desaparecer. Si bien Australia y Chile representan el 76% de la producción, su participación en la cartera de proyectos es de solo alrededor del 34%, señaló Widmer, de BofA, en una nota.

Argentina superará a Chile en producción de litio en torno a 2027, según Daisy Jennings-Gray, analista sénior de Benchmark Mineral Intelligence, que asesora a Gobiernos sobre minerales críticos. Es probable que el proyecto Cauchari-Olaroz, de Lithium Americas Corp. y Ganfeng Lithium Co., sea el primero en producir volúmenes significativos en el 2023.

Argentina, Chile y Bolivia —el llamado triángulo del litio— representan más de la mitad de los recursos mundiales, y están buscando forma de cooperar para ir más allá de la extracción del metal y producir productos de mayor valor.

“Los tres países tienen diferentes perspectivas sobre cómo producir litio, pero tenemos una perspectiva compartida sobre qué hacer después con él”, dijo la secretaria de Minería de Argentina, Fernanda Ávila. “Estamos trabajando juntos para desarrollar nuevas tecnologías y técnicas para ir más allá en la cadena de valor”.

Con un historial de controles de capital, que Argentina utiliza para proteger sus reservas extranjeras, el país lucha contra la percepción de ser “como ‘Hotel California’. Uno puede entrar cuando quiera, pero nunca puede salir”, dijo Andy Bowering, de American Lithium Corp., que tiene un proyecto en Perú.

Argentina obliga a las empresas a convertir los ingresos de las exportaciones en pesos. Luego les impide volver a acceder libremente a dólares o libras y trasladarlos al extranjero. Por ejemplo, varias empresas de materias primas, entre ellas el principal perforador de petróleo esquisto, YPF SA, han tenido que refinanciar bonos en dólares porque Argentina no le permite comprar suficientes divisas para pagar la deuda.

Sin embargo, mientras el país busca formas de hacer crecer su economía, especialmente en el sector minero, recientemente creó lagunas de control de capital para los grandes inversores.

El hambre de litio en el mundo supera todas las dudas, dijo Jon Evans, director ejecutivo de Lithium Americas, que el año pasado superó la oferta de la china Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., el mayor fabricante de baterías del mundo, para comprar Millennial Lithium Corp. La batalla a tres bandas por los activos de litio de Millennial en Argentina duró cuatro meses e incluyó a dos pretendientes chinos.

Argentina “es la mejor oportunidad de litio en Sudamérica”, dijo Evans.