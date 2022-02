La falta de emisiones en enero ha aumentado el valor por escasez de los bonos de alto rendimiento, respaldando la demanda de nueva deuda de mercados emergentes.

Las ventas de deuda de los países en desarrollo disminuyeron casi un 40% el mes pasado en comparación con el año anterior, y la emisión de bonos de grado especulativo cayó un 78% a US$ 8,700 millones, lo que lo convierte en el mes de enero más tranquilo en seis años, según datos compilados por Bloomberg.

Con el equivalente a US$ 104,000 millones de deuda sin grado de inversión denominada en euros y dólares que vencen en el resto de este año, los rendimientos cerca de un máximo de 18 meses pueden atraer a los compradores de deuda basura con mucho efectivo.

“Dado que la emisión neta fue negativa en lo que va del año, podemos prever una mayor demanda técnica de nuevos bonos”, dijo Kaan Nazli , administrador de fondos en Neuberger Berman en La Haya. “Vemos que los indicadores técnicos brindan apoyo debido a los flujos de efectivo más altos y anticipados, especialmente de nombres de mayor rendimiento, y una emisión neta más baja para el año”.

La escasez de emisiones también puede atraer inversionistas a créditos como Eskom Holdings SOC Ltd. de Sudáfrica, la empresa de servicios públicos de electricidad en apuros que no genera suficiente efectivo para pagar su deuda.

“Vemos valor debido a la escasez en bonos como Eskom”, escribieron los analistas de Citigroup Inc. Alexander Rozhetskin y Eric Ollom en una nota a los clientes, agregando que la desaceleración en las nuevas emisiones debería ayudar a reducir los diferenciales.

El endurecimiento de las expectativas de la Reserva Federal y las posibles sanciones a Rusia provocaron una liquidación de la deuda de los mercados emergentes desde agosto, pero hay señales de que el mercado está regresando a la calma.

La prima de riesgo de la deuda soberana y corporativa de alto rendimiento de los países en desarrollo retrocedió 36 puntos básicos en enero, según datos compilados por Bloomberg. Las salidas de fondos de mercados emergentes se redujeron a US$ 276 millones la semana pasada desde US$ 2,200 millones la semana anterior, dijo Bank of America Merrill Lynch, citando datos de EPFR Global.

“Probablemente sea bastante bueno que hayamos tenido un mes tan volátil en enero”, dijo Marion Le Morhedec , jefa global de renta fija con sede en París de Axa Investment Managers, que gestiona US$ 17,000 millones en deuda de mercados emergentes. “Muchos inversionistas están esperando para hacer sus asignaciones y un mes volátil brindará oportunidades más interesantes para asegurar el rendimiento a largo plazo”.

Los prestatarios e inversionistas pueden estar jugando un juego de espera, ya que las naciones en desarrollo tienen que pagar un total de US$ 1.2 billones equivalentes de deuda en euros y dólares en los próximos tres años. No tendrán otra opción que acudir al mercado para refinanciar incluso si esto significa pagar tasas más altas.