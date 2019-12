En lo que va del presente año, el monto negociado de ETF en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) ha crecido en 83% al registrar un movimiento de US$ 242 millones en el período comprendido entre enero y noviembre del 2019, en relación a lo negociado en todo el 2018, que ascendió a US$ 132 millones.

Los ETF tienen como objetivo principal de su política de inversión reproducir un determinado índice bursátil o de renta fija, y sus participaciones están admitidas a negociación en bolsas de valores.

En el caso de la BVL, el ritmo de crecimiento de los montos negociados de ETF pasaron de US$ 37 millones en el 2015; y de US$ 75 millones en el 2016, a US$ 95 millones en el 2017.

“Al ser los ETF unas inversiones pasivas – al adquirir un índice o acciones de un sector determinado-, se han convertido en una tendencia mundial en mercados de Europa y en el propio Estados Unidos. En ese sentido, la BVL está siguiendo ese mismo comportamiento”, manifestó a Gestión Espresso el CEO de Numa Asset Management, Rafael Zamora.

Agregó que en el presente año, la influencia de mercados de valores como el de Estados Unidos, que creció más de 30%, ha dinamizado la negociación de ETF.

“Este crecimiento en la BVL seguirá la tendencia mundial, en el que en los siguientes cinco años los montos negociados de ETF se expandirán a tasas superiores a 50%”, manifestó Zamora.

Otro elemento a favor de un crecimiento sostenido de la negociación de ETF en la BVL es el costo de intermediar estos instrumentos. Zamora mencionó que los costos son reducidos frente a, por ejemplo, los que asumen los propios Fondos Mutuos.

“Una ventaja adicional es que los ETF se pueden sostener en sectores, que pueden ser muchos y diversos como los que aluden a casinos, energía limpia, conciencia de medio ambiente, entre otros muy específicos. En otras palabras, un ETF se puede ‘construir’ a pedido del cliente”, detalló.