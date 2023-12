Este debilitamiento del tipo de cambio sería producto de la política monetaria que adoptó la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), tras su decisión de mantener el rango de intervención de las tasas de interés entre el 5.25% y 5.5% por tercera vez consecutiva.

Si bien el billete verde rompió este jueves el soporte de S/ 3.70, rango en el que se había mantenido durante los últimos 5 meses, la divisa ya venía presentando una tendencia a la baja debido a factores externos.

En ese marco, Gestión conversó con cuatro expertos sobre las razones detrás de esta caída del dólar y las expectativas en el corto y mediano plazo.

Fundamentos

Marco Contreras, head of Research de Kallpa SAB, comentó que desde hace varios meses la divisa norteamericana ha estado reaccionando “puramente” a factores externos, principalmente a las expectativas de una próxima reducción de tasas de interés de la FED.

“En los últimos dos meses ha empezado una tendencia bajista, alineado con las otras monedas del mundo y es porque el mercado está anticipando. Antes se esperaba que las primeras reducciones de tasas de la FED sean en la segunda mitad del 2024, pero ahora se espera que la primera reducción sea entre marzo y mayo del próximo año”, dijo.

Esto ha generado que el inversionista tome posición en activos de riesgo y se debilite el dólar.

Adicional a ello, señaló que los factores locales que puedan estar ocurriendo a nivel político y económico ya están descontados en los precios del mercado, por lo que el elemento determinante son las tasas de interés de la Reserva Federal.

“Va a depende mucho de las expectativas de las tasas. Por ahora, el mercado está esperando un primer recorte alrededor de marzo, pero si es que se dan indicios de que no será así y que podría extenderse el periodo de tasas altas, podría generarse un repunte del dólar ”, aseveró Contreras a Gestión.

Factores locales

Arturo García, profesor de los programas de Finanzas de ESAN, recalcó que el Perú tiene sólidos fundamentos económicos pese a la recesión de este año.

“La balanza comercial peruana ha sido superavitaria hace más de 15 años. Entre el 2017 y 2020 el excedente de balanza comercial fue en promedio S/ $ 7,200 millones al año. En el 2021 fue alrededor de US$ 15,000 millones de excedente, en el 2022 fue de US$ 10,300 millones y este año el BCR proyecta que sea de US$ 15,700 millones”, argumentó.

De acuerdo con el experto, hay excedentes de dólares, lo cual sumado a los fundamentos de la economía peruana, hacen que el dólar tienda a la baja.

“Recordemos que en julio de este año, el billete verde llegó a S/ 3.63, de ahí empezó a subir por la política monetaria de la FED. Sin embargo, el BCR ha venido bajando las tasas de referencia en los últimos 4 meses y esto ha hecho que el diferencial de tasas entre Perú y EE.UU. sea cada vez menor”, comentó a Gestión.

Si bien es cierto, que la política monetaria de Estados Unidos puede hacer presión para que el dólar suba, los sólidos fundamentos de la balanza comercial peruana, que es superavitaria, van a hacer que se mantengan a la baja, añadió García.

Por su parte, Asvim Asencios, trader de Divisas de Renta4 SAB, sostuvo que otro componente que ha incidido en la caída del dólar es que los los corporativos tienden a vender dólares para cumplir con sus obligaciones en soles, ya sea para el pago de planilla o la gratificación de fin de año.

Esto responde a un factor de estacionalidad, lo que se traduce en que la divisa haya cotizado por debajo de S/ 3.70. La tendencia bajista se mantendría en las próximas semanas y el dólar se mantendría en niveles similares, acotó la especialista.

“El dólar se podría mantener en un rango de S/ 3.66 como mínimo y S/ 3.73 cómo máximo. Vamos a seguir viendo mayor oferta de dólares en la siguiente semana, porque se tiene que seguir pagando planilla por fin de mes”, explicó..

¿Podría seguir bajando?

Washington López, CEO de Wasington Capital, señaló a Gestión que, tras romper el soporte de S/ 3.70, el tipo de cambio podría seguir retrocediendo hasta S/ 3.66, esta sería la caída final.

Pero, ¿cuándo se vería esto?

“Esta disminución en el valor de a divisa se podría ver entre diciembre y enero del próximo año. Es una tendencia corta. No obstante, una vez alcance este valor, habrá un cambio de inflexión y se dará una suba fuerte del dólar”, sostuvo.

“Entonces, para marzo vamos a tener una cotización por encima del máximo que tocó este año (S/ 3.87) y para junio y julio alcanzaría los S/ 3.90 a S/ 3.95″, agregó.

Dicho esto, López opinó que la Reserva Federal va a dilatar la baja de tasas y no lo hará durante el primer trimestre del 2024. Lo más probable es que lo haga en el segundo o tercer trimestre.

“Yo no creo que la FED vaya a bajar las tasas el próximo año, al menos no en el primer trimestre, y cuando esto pase los tipos de cambio en Perú van a estar por encima de S/ 3.87″, precisó.

Al respecto, Arturo García proyectó que en las siguientes semanas el dólar debería mantenerse en el rango de S/ 3.65 a S/ 3.70, si es que no surge un conflicto político fuerte.

“Se espera que recién a partir de fines del primer trimestre y segundo trimestre del próximo año empiecen a bajar las tasas de referencia, por lo que yo creo que la tendencia a la baja debería mantenerse al menos durante el primer trimestre del próximo año”, finalizó.

