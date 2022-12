Se pronostica que las ventas de bonos de grado de inversión de Estados Unidos subirán hasta US$ 40,000 millones en la primera semana del 2023, más de cuatro veces lo que fue emitido en todo diciembre. Enero suele ser un mes ajetreado para los prestatarios y una caída en los costos de financiación de los máximos recientes debería impulsarlos a adelantarse a las tasas más altas y lo que podría ser un aterrizaje forzoso para la economía en Estados Unidos.

“Como prestatario, debe mirar todas las ventanas posibles y saber que, particularmente en la primera mitad del año, esas ventanas pueden estar llenas de riesgos”, dijo Meghan Graper , codirectora global de deuda sindicada de grado de inversión en Barclays Plc.

Se espera que los mercados sigan agitados debido a la lucha contra la inflación de la Reserva Federal, la guerra en Ucrania y la recuperación de China de su política de cero COVID. Los inversionistas de deuda de alto grado temen a una ola de rebajas de calificación crediticia por lo que vigilarán de cerca las ganancias a medida que pese sobre el mercado una política monetaria más restrictiva.

Este año se registró un número récord de días sin ventas de bonos corporativos debido a la mayor volatilidad. Bank of America Corp. espera un impulso para la emisión en 2023 a partir de la reanudación de algunos de esos acuerdos, y también predice una mayor demanda de los inversionistas, escribió en una nota el estratega de crédito Yuri Seliger .

Las empresas estadounidenses vendieron cerca de US$ 60,000 millones en bonos de grado de inversión en la primera semana de este año, según datos compilados por Bloomberg, superando las proyecciones de alrededor de US$ 40,000 millones. En la semana correspondiente del 2021 y 2020, el volumen fue de US$ 50,000 millones y US$ 62,000 millones, respectivamente.

Emisión de bonos de alto grado 2023 en línea con el promedio.

Las mesas de deuda sindicada proyectan una emisión de alrededor de US$ 130,000 millones en enero, en línea con el promedio de US$ 126,000 millones durante el primer mes de los últimos 10 años. Para todo el 2023, Wall Street espera un volumen de emisiones de hasta US$ 1.25 billones en deuda de grado de inversión, sin cambios desde el 2022, que experimentó una disminución interanual del 14%.

Una gran parte de la oferta del 2022 provino del sector financiero, especialmente de los seis grandes bancos de Estados Unidos.

Si bien la emisión financiera podría moderarse el próximo año, las ventas de deuda vinculadas a fusiones y adquisiciones pueden aumentar a medida que las empresas aceptan tasas más altas. También se espera que el mercado de préstamos sea activo para prestatarios con grado de inversión.

Dado que los diferenciales de grado de inversión aún no están descontando una recesión y los rendimientos se encuentran en niveles máximos que los inversionistas no observaban hace mucho tiempo, los bancos dicen que el 2023 será el año de los bonos, particularmente de grado de inversión, suponiendo no los bancos centrales no den pasos en falso.