El oro se disparaba cerca de un 1.5% este miércoles, ya que la preocupación por una recesión económica ante las medidas de confinamiento implementadas a nivel casi global para combatir la pandemia de coronavirus llevaba a los inversores a buscar activos seguros.

A las 0946 GMT, el oro al contado subía un 1.3% a US$ 1,591.46 la onza, rebotando desde el desplome del 3.1% de la víspera. Los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0.6% a US$ 1,606.30 la onza.

“El oro mostró una vez más su estatus de refugio durante la ‘coronacrisis’ actual”, dijo en una nota Carsten Menke, analista de Julius Baer. “Las restricciones mundiales a los viajes aéreos y el cierre de refinerías de oro se están traduciendo en primas en el precio de sus productos”.

"Mientras llega la recesión mundial y la incertidumbre sigue muy alta en los mercados financieros, seguimos viendo una tendencia más alcista que bajista en el oro", agregó.

Los mercados financieros y los precios del petróleo se hundían en la primera sesión del trimestre, mientras la pandemia y la perspectiva de una recesión mundial socavan la confianza de los inversores.

El oro suele ser usado como un depósito de seguridad en tiempos de incertidumbre política y financiera, y tiende a apreciarse ante las expectativas de tasas de interés más bajas, que reducen el costo de oportunidad de tenerlo.

En lo relativo al suministro, tres de las mayores refinerías de oro del mundo anunciaron la suspensión de su producción en Suiza durante al menos una semana, después de que las autoridades locales ordenaron el cierre de las industrias no esenciales.

En otros metales preciosos, el platino cedía un 0.5% a US$ 718.56 la onza, el paladio mejoraba un 0.7% a US$ 2,367.02, y la plata subía un 0.3%, a US$ 14.01