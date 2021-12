Los precios del cobre tocaron el miércoles su máximo en un mes, impulsados por las operaciones de fin de año, el sentimiento favorable a los activos de riesgo y compras de arbitraje.

A las 11:00 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME), que estuvo cerrada el lunes y el martes por festivos, subía un 0.5%, a US$ 9,616 la tonelada. Con anterioridad alcanzó los US$ 9,706, su máximo desde el 26 de noviembre.

“Algunos de los inversores en posiciones a largo plazo siguen en esto. Creo que están empujando la tendencia al alza para las valoraciones de fin de año y no vamos a ver ninguna resistencia sustancial”, dijo Malcolm Freeman, de Kingdom Futures.

Las acciones europeas se acercaban a sus niveles más elevados en cinco semanas y los precios del crudo también avanzaban.

Una oportunidad de arbitraje entre el cobre COMEX y el de la LME también prestaba respaldo al metal, dijo un operador con sede en Singapur.

No obstante, el contrato de cobre más negociado para febrero en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró con un declive del 0.2%, a 70,200 yuanes (US$ 11,017.47) la tonelada, tras tocar su cota más elevada en un mes el martes.

En otros metales básicos, el aluminio en la LME caía un 0.9%, a US$ 2,811 la tonelada; el zinc cedía un 0.9%, a US$ 3,487.50; el plomo bajaba un 0.4%, a US$ 2,268.50; el estaño restaba un 0.4%, a US$ 39,110; y el níquel ganaba un 0.4%, a US$ 20,115.