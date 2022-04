Los precios del cobre subió el martes a un máximo de cuatro semanas, luego de una baja en la producción de Chile y en medio de la presión por la posibilidad de que Rusia afronte aún más sanciones tras invadir a Ucrania, situaciones que hacían temer por los ya ajustados suministros.

La producción de las principales minas de cobre en Chile - el mayor productor mundial- cerró dispar en febrero, impactada por el débil desempeño de las gigantes privadas Escondida y Collahuasi, según cifras divulgadas por el Gobierno. La producción total del país retrocedió un 7.5% en febrero a 394,700 toneladas.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba 0.2% a US$ 10,495.50 la tonelada a las 1125 GMT, luego de alcanzar previamente en el día los US$ 10,580, cerca del máximo histórico de US$ 10,845 registrado hace un mes.

El metal utilizado en energía y construcción ha subido alrededor de un 8% este año después de haber ganado alrededor de un 25% en el 2020 y 2021.

“La producción chilena de cobre fue increíblemente baja en febrero”, dijo Daniel Briesemann, analista de Commerzbank, y señaló que un aumento en las tarifas que cobran las fundiciones para refinar el mineral sugiere que la oferta sigue siendo razonablemente abundante.

Los precios deberían permanecer altos o seguir subiendo, antes de empezar a caer hacia fines de año, dijo Briesemann.

Las principales fundiciones de cobre de China aumentaron en un 14% sus cargos de tratamiento de piso y refinación (TC/RC) para el concentrado de cobre en el segundo trimestre, dijeron fuentes la semana pasada. En el frente geopolítico, Rusia enfrentaría más sanciones occidentales en represalia por los asesinatos de civiles en Ucrania. Rusia, otro importante exportador de cobre, produjo alrededor del 3.5% del metal refinado del mundo el año pasado.

Entre otros metales de uso industrial, el zinc en la LME bajaba un 1.2% a US$ 4,316.50, la tonelada, el aluminio sumaba 0.8% a US$ 3,476 la tonelada, el níquel ganaba 1.1% a US$ 33,605 la tonelada, el plomo avanzaba 0.2% a US$ 2,416.50 la tonelada y el estaño cotizaba plano US$ 44,150 la tonelada.

