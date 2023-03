El precio del cobre subió el jueves tras el desplome de la víspera, ya que la ayuda del banco central de Suiza a Credit Suisse alivió el temor a nuevas turbulencias en el sector bancario que perjudicaran la economía.

El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subió un 0.5%, a US$ 8,543 la tonelada, tras haber caído un 3.7% el miércoles, su mayor descenso en un día desde julio.

El cobre descendió brevemente a US$ 8,442 después de que el Banco Central Europeo subió las tasas de interés 50 puntos básicos, pero pronto se recuperó junto con las bolsas europeas y estadounidenses.

Reportes sugerían que varios grandes bancos estadounidenses estaban trabajando en un acuerdo para ayudar a la entidad crediticia en apuros First Republic Bank, lo que impulsó sus acciones, mientras que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, afirmó que el sistema bancario estadounidense sigue siendo sólido.

Los precios del cobre cotizaron bajo de su media móvil de 100 días, un nivel que podría convertirse en un valor de resistencia técnica.

“Con la pérdida de confianza, se produce un endurecimiento efectivo del crédito (...) todos los activos de riesgo están sufriendo algún tipo de daño”, dijo Nitesh Shah, analista de WisdomTree.

Las tensiones del sector financiero han hecho temer más quiebras bancarias y un menor crecimiento económico.

Entre otros metales básicos, el aluminio en la LME cerró estable en US$ 2,277.50 la tonelada; el zinc terminó plano en US$ 2,866.5; el níquel subió un 1.6%, a US$ 23,370; el plomo cedió un 0.1%, a US$ 2,068; y el estaño bajó un 1.6%, a US$ 21,110.

Fuente: Reuters